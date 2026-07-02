969.752 hectáreas en la mira: así es el plan bonaerense para sus bosques nativos
La cartera de Ambiente aprobó el esquema de fondos 2026, que combina conservación, ganadería integrada y control de incendios en las principales zonas boscosas de la provincia.
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El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires aprobó el Plan Estratégico Anual (PEA) 2026 para la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos bonaerenses. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 126, firmada por la ministra Daniela Vilar, que pone en marcha el quinto año del Plan Estratégico de Bosques Nativos de la Provincia, en el marco de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y su norma complementaria provincial, la Ley 14.888.
El plan se estructura en cinco lineamientos técnicos estratégicos, cada uno con un porcentaje de fondos asignado: Manejo Forestal Sostenible a Nivel de Cuencas (25%), Restauración de Bosques Nativos Degradados (25%), Manejo de Bosque con Ganadería Integrada o MBGI (20%), Prevención de Incendios Forestales (15%) y Uso Sustentable de la Biodiversidad y Fortalecimiento de Áreas de Conservación (15%).
El primer eje apunta a promover planes de aprovechamiento forestal en las formaciones de Caldenal y Monte y Talares del Este, fortalecer el control de las prácticas forestales, reducir los desmontes no autorizados y avanzar en la regularización de la actividad leñera, hoy completamente informal. El documento destaca que en el sudoeste bonaerense -principalmente en Puán, Villarino y Patagones- la extracción de leña tiene fuerte relevancia social: solo en Patagones se estima que unos 40 leñateros dependen de esa actividad para subsistir, en un contexto donde la leña también es un recurso clave para la calefacción de los hogares locales.
El lineamiento de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada busca conciliar la producción ganadera -predominante en establecimientos con bosque nativo- con la conservación del recurso forestal, mediante planes de manejo, capacitaciones y mesas de trabajo con productores de pequeña y mediana escala en las zonas de Talares del Este y Caldenal y Monte.
En materia de restauración, la Provincia se propone recuperar zonas degradadas por la invasión de especies exóticas, la erosión y prácticas no sustentables, en un universo que alcanza las 969.752 hectáreas de bosque nativo distribuidas entre las formaciones de Caldenal y Monte, Delta, Talares de Barranca, Talares del Este y Bosques Ribereños.
El eje de biodiversidad y áreas protegidas busca fortalecer el sistema provincial de conservación, integrado por 28 reservas naturales, 2 parques provinciales, 5 refugios de vida silvestre y 8 monumentos naturales, que en conjunto cubren 1.600.000 hectáreas, equivalentes al 5,4% del territorio bonaerense. Por último, el lineamiento de prevención de incendios forestales prioriza las zonas de Caldenal y Monte y Delta, consideradas de mayor riesgo según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema de Alerta Temprana del INTA.
La resolución establece que los beneficiarios de los distintos programas serán productores pequeños, medianos y grandes, así como comunidades indígenas titulares de bosques nativos, quienes podrán acceder a los fondos a través de convocatorias anuales que incluirán capacitación técnica y administrativa. El texto completo de la resolución y el anexo con el detalle de metas, actividades y cronogramas por lineamiento puede consultarse en el archivo adjunto.