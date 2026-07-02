Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

969.752 hectáreas en la mira: así es el plan bonaerense para sus bosques nativos

La cartera de Ambiente aprobó el esquema de fondos 2026, que combina conservación, ganadería integrada y control de incendios en las principales zonas boscosas de la provincia.

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