Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2026 POSTURAS Y PROPUESTAS

Desdoblar o no: la pregunta que ya divide a propios y ajenos de cara a 2027

Un proyecto legislativo plantea separar para siempre las elecciones de Buenos Aires, justo cuando intendentes y kirchnerismo reabren la pulseada por el cronograma electoral.

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