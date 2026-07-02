Desdoblar o no: la pregunta que ya divide a propios y ajenos de cara a 2027
Un proyecto legislativo plantea separar para siempre las elecciones de Buenos Aires, justo cuando intendentes y kirchnerismo reabren la pulseada por el cronograma electoral.
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El diputado bonaerense Juan José Esper presentó un proyecto de ley para que las elecciones provinciales dejen de coincidir con las nacionales de manera definitiva. La iniciativa prohíbe la simultaneidad de comicios y deroga cualquier norma que la habilite, buscando convertir en política de Estado lo que hasta ahora fue solo una decisión coyuntural del Poder Ejecutivo.
Según el legislador del monobloque Derecha Popular, la experiencia de 2025 demostró que la provincia necesita una agenda electoral propia: cuando la campaña se mezcla con la discusión nacional, los temas bonaerenses quedan relegados y se dificulta instalar candidatos o propuestas con identidad local.
Esper apoya su propuesta en tres ejes: el peso de los medios nacionales en el Conurbano, que condiciona el debate público; la dependencia de buena parte de la dirigencia bonaerense respecto de estructuras nacionales, lo que traba consensos en temas como coparticipación, producción, salud, seguridad o educación; y la necesidad de fortalecer a los municipios como actores con voz propia.
El diputado sostuvo que separar las elecciones permitiría discutir los problemas específicos de la provincia sin la interferencia de la polarización nacional, además de facilitar alianzas más amplias. También lamentó la pérdida de liderazgo territorial de la política bonaerense, al señalar que los últimos gobernadores nacieron en la Ciudad de Buenos Aires, un dato que para él simboliza el desplazamiento de una dirigencia con arraigo local.
El debate llega en medio de una interna peronista que mantiene en vilo el cronograma electoral de 2027. Aunque la mayoría de los intendentes presiona por un nuevo desdoblamiento, el gobernador Axel Kicillof no confirmó su postura, lo que alimenta las especulaciones. "El desdoblamiento lo quieren todos", señaló a La Tecla un intendente, quien advirtió que en la Gobernación empieza a instalarse una mirada distinta a la de 2025: "Ahora a Axel no le empieza a convenir y cree que es mejor votar el mismo día", deslizó, y anticipó un posible pedido conjunto de los jefes comunales a Kicillof y a Cristina Kirchner.
Desde el entorno del gobernador evitaron confirmar la decisión ("aún no está resuelto") y otro dirigente kicillofista matizó que "no es el mismo escenario que en 2025". En ese contexto, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, evaluó que el desdoblamiento "salió muy bien" para los municipios pero "mal" en la elección nacional, y pronosticó una fuerte presión de los intendentes para adelantar los comicios provinciales todo lo posible.
La Cámpora, en tanto, mantiene su crítica histórica al desdoblamiento por considerarlo una "victoria táctica" que restó diputados nacionales al espacio. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó despejar la incógnita al calificar la decisión como una opción "sujeta a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia", mientras remarcó que las PASO siguen vigentes como mecanismo para definir candidaturas del peronismo, en momentos en que crece la discusión por una eventual candidatura de Cristina Kirchner.