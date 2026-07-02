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El misterioso regalo de Cabo Verde a Messi en la previa del encuentro en 16avos

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, se disputará este viernes a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. El presidente del país africano José María Neves reveló el presente que le harán al Diez de la Selección

El misterioso regalo de Cabo Verde a Messi en la previa del encuentro en 16avos
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El presidente de Cabo Verde, José María Neves, reveló en una entrevista que su país le entregará un regalo especial a Lionel Messi en la previa del partido de los 16avos de final del Mundial 2026.

De esta manera, afirmó: “Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo”, declaró Neves, quien además destacó que para su país Messi “representa la excelencia y la perfección del fútbol”.

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

La Albiceleste, actual campeona del mundo y líder del Grupo J, enfrentará a una selección caboverdiana que sorprendió en la fase de grupos al clasificar como una de las mejores terceras con un invicto que incluye empates ante España y Uruguay.

Neves se mostró orgulloso del camino recorrido por su selección: “Hemos enfrentado a campeones del mundo. Hemos empatado con España, con Uruguay, y ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo”. Incluso bromeó con la posibilidad de un resultado histórico: “Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del Mundo”.

El regalo a Messi se entregará como un gesto de reconocimiento antes del encuentro, que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final.

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