Ola polar y frío extremo en Buenos Aires

Una potente masa de aire polar genera nevadas en el sur serrano de la provincia de Buenos Aires y temperaturas bajo cero en varias localidades
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Una fuerte ola de frío polar afecta a la provincia de Buenos Aires, con nevadas ya registradas en el sistema serrano del sur y un marcado descenso de las temperaturas que se extenderá al menos hasta el viernes.
Según reportes locales y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya se registraron nevadas en Sierra de la Ventana, Tornquist y Villa Ventana, donde vecinos compartieron imágenes de paisajes cubiertos de blanco.
Se espera que Balcarce sea una de las primeras localidades del interior en recibir nieve durante este jueves.
El SMN emitió alerta amarilla por frío extremo para la provincia de Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma).
Las temperaturas mínimas pronosticadas oscilan entre -2 °C y 3 °C en el interior bonaerense, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y La Plata se esperan mínimas cercanas a 1 °C y 3 °C, con máximas que apenas alcanzarán entre 11 °C y 13 °C.
Las zonas más afectadas por la posibilidad de nieve o aguanieve son el sudeste de la provincia, sectores de la costa atlántica y el sistema serrano.
En el resto del territorio bonaerense predominará el cielo nublado o parcialmente nublado, con heladas generalizadas y sensaciones térmicas aún más bajas por el viento del sur.
Los meteorólogos coinciden en que esta semana será una de las más frías del año en la región pampeana, y habrá una leve mejora de las temperaturas recién a partir del fin de semana.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de enfermedades respiratorias, heladas en rutas y posibles interrupciones del servicio eléctrico por ráfagas de viento.