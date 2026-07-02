Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2026 NOTA DE TAPA

Berni: "Desde hace años sabemos que Axel Kicillof no quiere representar al peronismo"

El actual senador provincial y exministro de Seguridad cuestionó al peronismo actual, pidió recuperar la doctrina y criticó a Kicillof por alejarse del PJ y no conducir. "Tiene que haber PASO dentro del peronismo con todos los que pensamos igual", afirmó.

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