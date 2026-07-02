Berni: "Desde hace años sabemos que Axel Kicillof no quiere representar al peronismo"
El actual senador provincial y exministro de Seguridad cuestionó al peronismo actual, pidió recuperar la doctrina y criticó a Kicillof por alejarse del PJ y no conducir. "Tiene que haber PASO dentro del peronismo con todos los que pensamos igual", afirmó.
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-¿Cómo ves el presente del peronismo?
-Alejado de su doctrina, vaciado de peronismo y de peronistas, y, sobre todo, alejado de los principios más importantes.
-¿Y cómo se recupera eso?
-Con una reversión de los valores principales. Para el peronismo, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. En este peronismo, primero está la mía y después cada uno que se arregle como pueda, y que a la patria Dios la ayude. En vez de ser un gran movimiento se ha convertido en una en una sociedad anónima, donde cada uno hace su negocio político, sin importar el conjunto.
-En este contexto no es un partido que se pueda plantar bien como oposición.
-Por eso Milei avanza. El problema es que como se vació de peronistas ese espacio lo ocuparon mercaderes, que son votados en nombre del peronismo para que defiendan sus intereses, y después vemos lo que pasa en el Congreso, donde votan las leyes que manda Milei, y que son perjudiciales para el desarrollo económico de la Nación.
-¿Qué debería pasar para eso se revierta en el partido?
-Tiene que volver a llenarse de peronistas. No podemos hacer acuerdos con cualquiera, y, en mi opinión, es preferible perder elecciones con los propios que ganarlas con los que después hacen lo que quieren. Eso ya lo vimos con Alberto, lo vemos con todos los diputados que levantan la mano apoyando a Milei. Lo primero que hay que hacer es recuperar el peronismo para los peronistas.
-¿Es lo que puede pasar con Kicillof?
-Nosotros estábamos totalmente convencidos que Kicillof tenía que ser nuestro candidato a presidente. El problema es que, lejos de abrazar a todo el peronismo y conducirlo, decidió encerrarse en ese núcleo que lo acompaña de la universidad, ese núcleo de izquierda. Decidió construir con todo el progresismo, con el Frepaso, que son todos buenos compañeros, los queremos, pero no tienen nada que ver con nosotros. Y decidió construir con todo el albertismo residual. Y, como si fuera poco, en la última elección, en la de septiembre, cuando estábamos intentando hacer una lista de unidad, Kicillof anotó a todo su grupo político con el partido Parte, que es de Alberto Fernández. Me parece que ya desde hace dos años sabemos que Kicillof no quiere representar el peronismo, que iba con su partido Parte. Así que, ¿para qué vamos a seguir perdiendo tiempo? Yo lo aprecio mucho, ha sido un gran gobernador, y si ha llegado hasta acá es por el gran esfuerzo que hicieron los compañeros cuando Alberto Fernández era presidente para que pueda tener un colchón económico en la Provincia. Pero las cosas son así, Axel decidió ir por ese camino.
-¿Se soluciona en una PASO?
-Tiene que haber PASO dentro del peronismo con todos los que pensamos igual. Las PASO son para definir los candidatos de un solo espacio político. Si Axel Kicillof decidió tener su propio espacio, no tiene nada que hacer en la PASO del peronismo, ni nosotros en la de él. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que Axel sea nuestro candidato a presidente. Me habrás escuchado decirlo permanentemente, pero él decidió este camino. Si vos querés ser presidente de la Nación, tenés que conducir., y este quilombo es porque no hay conducción.
-¿Por qué siguen los bloques unificados?
-Lo que pasó en la última sesión del Senado fue una demostración de lo que pasa. Quedó expuesto el gran acuerdo que tiene la vicegobernadora con la oposición. O estamos ante una gran hipocresía o tenemos dos gobernadores, uno que putea a la oposición y otro que arregla con ella. La vicegobernadora mostró que hay un acuerdo con la oposición que ahorca financieramente a los bonaerenses. Es lo que no estamos dispuestos a admitir. Yo pienso que tenemos que ir cada uno por su lado.
-¿Y eso no le facilitaría las cosas a Milei?
-Prefiero perder con lo nuestro que ganar con algo que termine como lo de Alberto.
-¿Cuál tiene que ser el rol de Cristina?
-Cristina es la presidenta del PJ, y desde ahí es la que marca la estrategia. Y cada uno de los presidentes de los partidos judicialistas tienen la obligación de hacer la táctica. Esto es como en el fútbol, el técnico marca la estrategia y los jugadores tienen la táctica, la responsabilidad de hacer los goles.
-¿El candidato o gobernador cómo debe decidirse?
-El peronismo tendrá una gran PASO, el MDF tendrá una gran PASO, saldrán los candidatos, y después el que tenga más votos gana. No es tan difícil.