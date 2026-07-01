Volver | La Tecla Nacionales 1 de julio de 2026 FIN.

Adorni también renunció a YPF y queda completamente fuera de la función pública

El ex vocero presidencial y ex jefe del gabinete libertario quedó desvinculado de toda dependencia estatal al presentar su renuncia al directorio de la petrolera, del cual aún forma parte Guillermo Francos, a quien desplazó al asumir en el cargo.

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