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Adorni también renunció a YPF y queda completamente fuera de la función pública

El ex vocero presidencial y ex jefe del gabinete libertario quedó desvinculado de toda dependencia estatal al presentar su renuncia al directorio de la petrolera, del cual aún forma parte Guillermo Francos, a quien desplazó al asumir en el cargo.

Adorni también renunció a YPF y queda completamente fuera de la función pública
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Pocos días después de renunciar al cargo de jefe de gabinete de ministros del gobierno libertario, Manuel Adorni presentó también su dimisión al directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por lo que quedó completamente fuera del Estado argentino.

Adorni, que se incorporó al gobierno de Javier Milei como vocero presidencial, fue electo legislador porteño el año pasado y finalmente no asumió la banca, ocupando en su lugar la jefatura de los ministros, también había sido designado en el lucrativo cargo de director de la petrolera estatal, que aún conservaba tras su resonante dimisión del sábado.

Hoy, sin embargo, le dirigió al presidente de YPF, Horacio Marín, una carta en la que dimite formalmente de su posición.

Aunque falta un paso formal (que los accionistas consideren y acepten su renuncia), a los fines prácticos Adorni quedó fuera de la función pública al 100%.

En el directorio de YPF sigue Guillermo Francos, que era jefe de gabinete del gobierno mileísta hasta que el Presidente decidió desplazarlo y sustituirlo por Adorni.

Tras varios meses de escándalo en continuado a partir de las revelaciones sobre los fastuosos gastos del ahora exfuncionario, que es investigado por la Justicia, Diego Santilli fue designado al frente del equipo ministerial del gobierno.
 

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