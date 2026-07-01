Julio Bárbaro: “Lo veo a Kicillof como una alternativa y al kirchnerismo como molestia”
El dirigente y analista dio su parecer sobre la interna del peronismo bonaerense. Pidió un enfrentamiento entre Kicillof y el kirchnerismo
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-¿Cómo ves al peronismo en la actualidad?
-Yo creo que el nombre del peronismo ha sido devaluado y gastado después del uso que hizo Menem para vender hasta los ferrocarriles, el gas y los aeropuertos. Así pasó después con el antiperonismo, que se hizo cargo de nuestro nombre y luego Néstor y Cristina, que tuvieron y tienen para mí muchos errores, además de La Cámpora que se convirtió en un piantavotos total.
Yo siempre digo: ¿por qué eligieron a Cámpora? si era un mediocre y un tipo que traicionó a Perón. Lo que hay que recuperar es el patriotismo. El peronismo nunca fue una ortodoxia, Perón siempre buscó vices radicales, aliados conservadores y socialistas. Esa es una concepción de la patria. El peronismo no es una secta.
-¿Al Partido Justicialista lo ves plantado como un partido de oposición a Javier Milei o está más distraído en la pelea interna?
-No hay partido sin interna, porque sino es un partido robado. Después, hagamos bien las cuentas. Cuando Kicillof fue candidato, le ganó al Gobierno por 14 puntos y luego Cristina retomó el poder y perdimos en todo el país. Yo no sé qué es lo que estamos discutiendo, porque más encuestas que esa no conozco.
-¿Pero está plantado el peronismo como verdadero opositor?
-No, yo veo plantado a Kicillof como una alternativa y al kirchnerismo como una molestia.
-¿Ves posible una unidad o algún punto en común?
-La veo imposible, no sirve, la unidad es suicida. Si vos juntás un pedazo con otro te da un espantapájaros. Cuando Menem nos ganó, yo estaba con Néstor y Cristina y tuvimos que destruir al menemismo porque con él no había destino; y después Cristina y Néstor traicionaron a Eduardo Duhalde, que era el que nos había instalado. Entonces, ahora lo que tiene que hacer Kicillof es sacarse de encima a Cristina, porque cuando dicen “libertad a Cristina”, como lo dice Pichetto, lo dicen porque si se enfrenta Cristina contra Milei, gana Milei. Y nosotros tenemos como único rebelde a Kicillof y no conozco otro; si me dan otro nombre, lo escucho, pero en este momento no lo hay.
-¿Y cómo creés que deberían definirse las candidaturas el año que viene?
-Yo creo que tiene que ir Kicillof contra Massa y Cristina en la interna, porque ellos son lo mismo. Massa es piantavotos también, él es más el poder económico que el poder político, y Cristina es algo que no tiene recuperación. Entonces, si tienen dignidad, que se corran para dejar lugar a lo nuevo. Yo insisto siempre con lo que Marechal decía ‘que la patria es una víbora que cambia de piel’. Nos tuvimos que sacar primero a Saadi, después a Menem y ahora hay que sacarse a Kirchner para poder seguir vigentes o vamos a terminar como los radicales.
-¿Creés que hoy la sociedad mira más con desagrado la gestión de los Kirchner y no como una alternativa de futuro?
-Más bien. El dolor del presente está ubicado sobre el miedo de volver al pasado, porque existe el riesgo Kuka que dice Milei y que espanta tanto. Cristina, usando el sello, perdió por primera vez todas las provincias.
-Pensando en una alternativa electoral, ¿el peronismo tendría que abrirse a otros espacios?
-El peronismo siempre fue frente y el patriotismo es lo que falta. La patria se defiende con un frente nacional. Hay conservadores, hay socialistas, hay radicales, hay liberales que pueden llevar nuestra causa y es necesario hacerlo. Y eso lo puede hacer Kicillof, no lo puede hacer La Cámpora o el limitado mental de Máximo Kirchner. ¿Sabés qué es eso?, el suicidio.
Realmente el posicionamiento que están teniendo contra el Gobierno no sirve para nada, porque ellos no tienen autoridad moral. No tenemos que seguir probando el fracaso. El fracaso es un momento que te lleva a la autocrítica, no a repetirlo.
-¿Cómo debería ser la interna del PJ? ¿Conviene dentro del peronismo tener el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa?
-No, no conviene para nada. Cada vez que aparece un negocio, aparece Massa cerca. Representa al poder económico que se había infiltrado en el peronismo e hizo lo que quiso. Y asumamos una cosa: el de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia de la democracia.