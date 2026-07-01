Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 NOTA DE TAPA

Julio Bárbaro: “Lo veo a Kicillof como una alternativa y al kirchnerismo como molestia”

El dirigente y analista dio su parecer sobre la interna del peronismo bonaerense. Pidió un enfrentamiento entre Kicillof y el kirchnerismo

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