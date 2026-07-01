Guerra Nación/Provincia por los fondos para Bahía Blanca: ¿quién abre la billetera?

Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras: presenté un proyecto de ley. Exención del 100% en Ingresos Brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA para los que la inundación dejó al borde.



Ahora se ve quién cumple y quién promete. Espero a los demás… pic.twitter.com/Et94EflpiE