Guerra Nación/Provincia por los fondos para Bahía Blanca: ¿quién abre la billetera?
Milei no envió los recursos prometidos para los comerciantes y desde la Legislatura un proyecto busca que Kicillof incremente la ayuda.
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La puja entre el gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires por la ayuda económica a Bahía Blanca sigue sumando capítulos a más de quince meses del intenso temporal que dejó a toda la ciudad bajo el agua. Ante la reticencia del presidente de la Nación, Javier Milei, a liberar los fondos anunciados para auxiliar a los comerciantes bahienses, un diputado libertario presentó en la Legislatura un proyecto para que sea el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aporte más recursos.
La iniciativa fue presentada por Oscar Liberman, oriundo de Bahía Blanca, quien había dicho que gestionaría la entrega de los subsidios prometidos por el gobierno nacional, anunciados por la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Liberman no destrabó los subsidios, que siguen sin llegar. En cambio, presentó un proyecto para que los comerciantes tengan exenciones impositivas por parte de la Provincia.
“Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras: presenté un proyecto de ley. Exención del 100% en Ingresos Brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA para los que la inundación dejó al borde”, se ufanó el legislador en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“Ahora se ve quién cumple y quién promete. Espero a los demás legisladores de Bahía para acompañarlo. O para explicar por qué no”, abundó Liberman.
Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras: presenté un proyecto de ley. Exención del 100% en Ingresos Brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA para los que la inundación dejó al borde.
Ni lerda ni perezosa, la exdiputada de Generación para un Encuentro Nacional (GEN) Natalia Dziakowski le respondió: “Hola Oscar, curiosamente en el 2025 solicité lo mismo en un proyecto de declaración y tu bloque no quiso acompañar, por ende no se aprobó. Claro, eran medidas para el gobierno nacional. Ojalá este año se revierta, aunque para muchos comerciantes ya es tarde. ¡Saludos!”
Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras: presenté un proyecto de ley. Exención del 100% en Ingresos Brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA para los que la inundación dejó al borde.