Achával junto a Llaryora, con agenda educativa

El intendente y el gobernador formaron parte de un encuentro de líderes latinoamericanos para pensar la ligazón entre educación y desarrollo. Ambos se reunieron con Asinelli, de la CAF.
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El intendente de Pilar, Federico Achával, se encontró con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en un evento que reunió a líderes de toda América Latina, en busca de compartir experiencias y articular políticas en torno a la educación y el desarrollo.
Además de participar del cónclave general, Achával y Llaryora se reunieron con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por su denominación anterior: Corporación Andina de Fomento), Christian Asinelli. Los tres dialogaron sobre los desafíos de la educación y su vínculo con el desarrollo.
El encuentro fue parte de Experiencia Foco, un espacio impulsado por la Comunidad Araucaria que, a su vez, es una iniciativa de la Fundación Varkey, que reúne a líderes y autoridades educativas.
“Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje. Estamos convencidos de que la política pública más transformadora es la educación. Por eso trabajamos todos los días para generar más oportunidades y construir un futuro con desarrollo e inclusión para todos”, dijo Achával.
“El futuro se piensa desde la educación y el trabajo. Cuando el Estado impulsa políticas públicas que amplían derechos y generan oportunidades, transforma positivamente la vida de las personas”, añadió el pilarense.
Experiencia Foco es un espacio de intercambio y reflexión que reúne a ministros, secretarios y referentes de la educación de distintos países de América Latina con el objetivo de compartir experiencias e impulsar políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos de toda la región.