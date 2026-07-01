La provincia mete la cola en el conflicto entre el gobierno nacional y “Don Chatarrín”
Desde el ministerio de Trabajo bonaerense dictaron la conciliación obligatoria luego de que la empresa despidiera a 150 trabajadores en la planta de Lanús.
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Luego de que la empresa Tenaris SIAT, perteneciente al grupo Techint, anuncie la desvinculación de 150 trabajadores de su planta en Valentín Alsina, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria y por un período de 15 días se retrotrae la situación al inicio del conflicto. Además, se convocó a las partes a una audiencia de conciliación para el lunes 13 de julio.
Desde la cartera de Trabajo intervinieron al tomar conocimiento de la acción directa dispuesta por la empresa siderúrgica, y según indicó el ministro Correa, “con las herramientas que están a nuestro alcance, se dispuso la concurrencia de inspectores para verificar el estado de situación".
Según indica la disposición, el conflicto fue generado por los despidos masivos, lo que derivó en una situación de “extrema gravedad” y en ese contexto, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación con el objetivo de “promover una solución pacífica legal al conflicto existente”.
Por esta resolución, se deben cesar todas las medidas que las partes llevaran a cabo. En este lapso, el gremio debe dejar sin efecto las medidas de acción directa, mientras que la empresa empleadora debe “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal”, retrotrayendo las medidas que dieron inicio al conflicto.
Según lo dispuesto, el ministerio abre las puertas a una negociación que permita acercar a las partes con el fin de negociar los temas en los cuales mantienen diferencias.
“Tenemos el compromiso con el pueblo bonaerense de estar presente como Estado ante cada conflicto laboral, y para acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, máxime teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio de Lanús”, amplió el ministro.
Correa advirtió que “los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de este modelo, y menos en un conflicto inducido”. Según precisó, la firma quedó fuera de dos licitaciones abiertas por el Gobierno nacional vinculadas a la iniciativa para exportar gas natural licuado. En ese contexto, la empresa que depende del Grupo Techint, decidió desvincular a 150 trabajadores a partir de hoy.
Tenaris SIAT se dedica a la construcción de caños. En el proceso de construcción del Gasoducto “Néstor Kirchner”, empleó a más de 550 trabajadores bajo convenio, y llegó a funcionar en tres turnos para satisfacer la demanda del emprendimiento.