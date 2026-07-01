Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 VALENTÍN ALSINA

La provincia mete la cola en el conflicto entre el gobierno nacional y “Don Chatarrín”

Desde el ministerio de Trabajo bonaerense dictaron la conciliación obligatoria luego de que la empresa despidiera a 150 trabajadores en la planta de Lanús.

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