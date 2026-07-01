La coparticipación cayó otra vez en junio y la Provincia volvió a ser perjudicada
Dos informes advirtieron que las transferencias automáticas de la Nación a las provincias registraron una baja real interanual importante durante el mes de junio. Buenos Aires nuevamente fue perjudicada por el gobierno nacional
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El envío de recursos automáticos desde la Nación hacia las provincias volvió a mostrar signos de retroceso durante junio. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias por coparticipación, leyes especiales y compensaciones registraron una caída real interanual del 4,1%, pese al incremento nominal del 28,1% respecto del mismo mes del año pasado.
Otro informe que muestra una fuerte caída en concepto de corparticipación lo presentó el exsenador bonaerense Marcelo Daletto, quien también advirtió por la baja de recursos que se envían a la provincia de Buenos Aires.
Durante junio, el Gobierno nacional distribuyó un total de $6,95 billones entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a los $5,43 billones enviados en igual período de 2025. Sin embargo, el avance de la inflación provocó que el incremento nominal se transformara en una disminución real del poder de compra de esos recursos. El informe además señala que la coparticipación propiamente dicha, sin contemplar leyes complementarias y compensaciones, habría registrado una caída aún mayor, del 8,4% en términos reales.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, los giros automáticos alcanzaron los $1.596.426 millones durante junio. La variación nominal fue del 28,5%, aunque en términos reales significó una baja del 3,8%, ubicándose levemente por encima del promedio nacional.
El IARAF atribuyó el retroceso principalmente a la menor recaudación de los dos impuestos que explican casi toda la masa coparticipable. Según el relevamiento, el impuesto a las Ganancias sufrió una caída real interanual del 14,2%, mientras que el IVA descendió un 4,1%. En conjunto, ambos tributos registraron una baja del 8% y representan aproximadamente el 96,6% de los recursos coparticipables.
El análisis por jurisdicción muestra que todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron menos recursos en términos reales. Córdoba fue la que registró la menor caída (-2,4%), seguida por Salta (-2,6%) y Catamarca (-2,7%), mientras que la Ciudad de Buenos Aires sufrió el mayor retroceso, con una baja del 8,1%.
En valores constantes de junio de 2026, la provincia de Buenos Aires dejó de percibir el equivalente a $63.484 millones respecto del mismo mes del año anterior, una pérdida estimada en $3.623 por habitante. A nivel nacional, la reducción real de las transferencias alcanzó los $298.810 millones.
El panorama tampoco mejora al observar el acumulado del primer semestre. Entre enero y junio, las transferencias automáticas sumaron $39 billones, con un crecimiento nominal del 29,4%, aunque una caída real del 2,8% frente al mismo período de 2025. Para la provincia de Buenos Aires, el acumulado llegó a $8,95 billones, con una baja real del 2,1%, una de las menores entre las jurisdicciones del país.
El informe concluye que la tendencia continúa siendo negativa. Al analizar la evolución de los últimos doce meses, el IARAF indicó que junio marcó el quinto mes consecutivo de caída de las transferencias automáticas en términos reales, consolidando una desaceleración que comenzó tras la recuperación registrada durante 2025.
Daletto también advirtió por la caída en la coparticipación bonaerense
El exsenador bonaerense Marcelo Daletto publicó su informe respecto a las transferencias automáticas que realizó el gobierno nacional durante el primer semestre del año. Según su estudio, durante el primer semestre de 2026, comparándolo con el mismo periodo del año anterior, las transferencias automáticas Nacionales a la Provincia cayeron un 2,2% por debajo de la inflación.
El informe analiza la evolución de las transferencias automáticas a la Provincia de Buenos Aires, tomando como período de comparación el 1er. semestre de 2026 con el 1er. semestre del 2025. El análisis se centra exclusivamente en los fondos de distribución automática, cuyo monto y destino se determinan por ley, quedando fuera las transferencias discrecionales.
Por su parte, advirtió que al cierre del primer semestre del año, las transferencias automáticas acumuladas alcanzaron los $8,5 billones, lo que representa un incremento nominal interanual del 30,2% que, al descontar la dinámica inflacionaria, se tradujo en una caída real del 2,2%.