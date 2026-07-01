Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2026 HACIA EL ABISMO

La coparticipación cayó otra vez en junio y la Provincia volvió a ser perjudicada

Dos informes advirtieron que las transferencias automáticas de la Nación a las provincias registraron una baja real interanual importante durante el mes de junio. Buenos Aires nuevamente fue perjudicada por el gobierno nacional

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