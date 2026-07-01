Polémico: un senador propone que se pueda arrestar a los “trapitos”
El legislador presentó un proyecto para modificar el Código de Faltas bonaerense y penalizar con hasta dos meses de detención a los cuidacoches y limpiavidrios.
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¿Hasta dos meses de arresto para los “trapitos”? Esto podría ser una realidad de aprobarse un polémico proyecto presentado por un senador bonaerense, que propone modificar el Código de Faltas provincial para incorporar sanciones a la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios, que cada vez prolifera más bajo los efectos de la crisis.
Se trata de Guillermo Montenegro, legislador de La Libertad Avanza (LLA) que, hasta diciembre pasado, era intendente de General Pueyrredón, con Mar del Plata como cabecera. La iniciativa está llamada a generar controversia: prevé que quienes pidan dinero a cambio de cuidar vehículos en la vía pública enfrenten entre una semana y dos meses de encierro, según las circunstancias y el nivel de coacción ejercido.
En los fundamentos de su proyecto, Montenegro dice que el problema “ha adquirido una magnitud creciente en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires” y que la actividad evolucionó hacia “modalidades cada vez más organizadas”.
“La experiencia demuestra además que estas actividades suelen encontrarse acompañadas de mecanismos de intimidación o presión sobre los ciudadanos. Aunque en algunos casos las exigencias económicas pueden presentarse formalmente como colaboraciones voluntarias, la realidad indica que la negativa a efectuar el pago suele generar temor respecto de posibles daños al vehículo, agresiones verbales o situaciones de conflicto”, argumenta el senador en los fundamentos de su proyecto.
Justamente, la penalidad prevista es mayor si la conducta del “trapito” resulta abiertamente intimidatoria, duplicando la pena propuesta.
Montenegro tiene una historia de enfrentamiento con los cuidacoches y limpiavidrios. Les dedicó varias publicaciones en redes cuando era intendente y luego de haber sido elegido para la Legislatura. Incluso publicó videos sobre el tema. Al publicar uno de ellos, afirmó que los cuidacoches son “delincuentes traídos a propósito” a las calles de Mar del Plata.
Su proyecto propone incorporar al Código de Faltas bonaerense sanciones para quienes ofrezcan servicios no autorizados de “estacionamiento, reserva, autorización o guía para estacionar vehículos”, de “cuidado, vigilancia o custodia” de los mismos, de “limpieza de parabrisas, vidrios, cristales u otras partes” de vehículos o “cualquier actividad análoga vinculada a la ocupación, aprovechamiento o explotación económica del espacio público respecto de vehículos particulares”.
Las sanciones se agravan para el caso de que los “trapitos” actúen en ocasión de conciertos u otros eventos de público masivo, y también para quienes coordinen equipos dedicados a estas actividades.