La saga del IOMA: la oposición publicará casos concretos de afiliados sin respuesta

La Tecla
Redacción
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El titular de la bancada abadista, Diego Garciarena, dio el puntapie inicial con la primera de las tres publicaciones diarias que realizarán durante una semana. En sus cuentas aseguró que “mientras el señor ministro de Salud descalifica a quienes reclaman, los afiliados siguen esperando cirugías, medicamentos y tratamientos”.
Mientras el señor ministro de Salud descalifica a quienes reclaman, los afiliados siguen esperando cirugías, medicamentos y tratamientos.— Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 30, 2026
Los bonaerenses no necesitan que un funcionario les de permiso para hablar. Necesitan que IOMA funcione. pic.twitter.com/3vmtSo9OVZ