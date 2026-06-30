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Martes, 30 junio 2026
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La saga del IOMA: la oposición publicará casos concretos de afiliados sin respuesta

La UCR abadista asegura tener documentados más 200 expedientes en los que la obra social niega prestaciones o no comunica resoluciones, que irá compartiendo durante esta seman. Un intendente boina blanca sumó críticas a la catarata de respuestas tras la conferencia de prensa del ministro Kreplak.

La saga del IOMA: la oposición publicará casos concretos de afiliados sin respuesta
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La cerrada defensa del IOMA que ensayó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, enfureció a la oposición y activó, como señaló La Tecla.info, una catarata de críticas por la situación de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires.

El último en disparar munición gruesa fue el intendente de Rauch, el radical Maximiliano Suescun, quien negó que el organismo haya enviado fondos a ese distrito de la Quinta Sección electoral. “Al hospital municipal no llegó un peso del IOMA en lo que va del año y una operación de apéndice la pagan a menos del 20 por ciento de lo que se paga en un sanatorio privado”, aseguró.

El titular del Foro de Intendentes sostuvo, a modo de ejemplo, que  la prestación por una apendicectomía vale para el IOMA $109.771, mientras que en una clínica privada las obras sociales deben pagar $898.132 o un parto por cesárea tiene un reconocimiento monetario de $121.112 de la obra social bonaerense, pero en un sanatorio, esa prestación vale $1.135.627.

Por su parte, el bloque de diputados UCR-Cambio Federal inició este martes una campaña a modo de saga, en la que expondrá más de 200 casos concretos y documentados de afiliados con situaciones graves que no obtienen respuestas o reciben negativas por parte de la entidad que conduce Homero Giles.El titular de la bancada abadista, Diego Garciarena, dio el puntapie inicial con la primera de las tres publicaciones diarias que realizarán durante una semana. En sus cuentas aseguró que “mientras el señor ministro de Salud descalifica a quienes reclaman, los afiliados siguen esperando cirugías, medicamentos y tratamientos”.

“Los bonaerenses no necesitan que un funcionario les de permiso para hablar. Necesitan que IOMA funcione”, indicó, exponiendo el caso de Marcela, de Mar del Plata, de quien sostienen “no es especialista en administración hospitalaria (Kreplak había criticado a quienes hablan sin conocer del tema), pero puede hablar porque espera una cirugía de columna y debe pagar de su bolsillo prestaciones que IOMA debería cubrir”.
 

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