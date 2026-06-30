Nacho Levy pide perdón tras las acusaciones de violencia
El exreferente de La Poderosa rompió el silencio tras las denuncias de su expareja, quien lo acusó de violencia de género y abuso emocional
Compartir
Nacho Levy, exlíder de la organización La Poderosa, rompió el silencio días después de que su expareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, lo acusara públicamente de haber ejercido violencia de género y abuso emocional durante su relación.
En un extenso descargo publicado en sus historias de Instagram, Levy reconoció haber protagonizado “dinámicas emocionales” dañinas y pidió perdón a quienes las padecieron. “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, escribió.
El referente social aclaró que no se trata de situaciones de violencia física ni de denuncias judiciales, pero admitió que no dimensionó el impacto que sus conductas podían tener en sus vínculos cercanos. “No dimensioné a qué nivel podía afectar a mis seres queridos. Generé relaciones tóxicas y fui protagonista de prácticas que la militancia viene revisando y transformando”, expresó.
En su mensaje, Levy asumió su responsabilidad y reconoció haber priorizado “la obra” por encima de las personas. “Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”, señaló.
También reflexionó sobre la violencia emocional: “A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”.
El exdirigente social anunció que se pondrá en manos de profesionales de la salud mental para trabajar en su transformación personal. “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”, concluyó.
Las declaraciones de Cecilia Ce, en las que denunció situaciones de control y manipulación psicológica, habían generado una fuerte repercusión en los últimos días y derivaron en que Levy fuera apartado de La Poderosa.