La Cámara Federal de La Plata completó dos vacantes clave con la jura de Durán y Faggi
Los exsecretarios de Cámara Laureano Durán y Emilio Santiago Faggi asumieron como jueces de la Cámara Federal de La Plata, reforzando la integración del tribunal de alzada que revisa algunas de las causas federales más relevantes de la provincia de Buenos Aires.
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La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata incorporó formalmente a dos nuevos magistrados. En una ceremonia realizada el pasado 25 de junio en la Sala de Audiencias del tribunal, prestaron juramento Laureano Alberto Durán y Emilio Santiago Faggi, quienes asumieron como vocales de las salas I y III, respectivamente.
El acto fue encabezado por el presidente de la Cámara, Carlos A. Vallefín, acompañado por los camaristas Roberto A. Lemos Arias, César Álvarez y Jorge E. Di Lorenzo, junto al secretario de Superintendencia, José Luis Deglaue.
Con estas designaciones, el tribunal de alzada suma dos jueces de trayectoria interna, ya que ambos se desempeñaban hasta ahora como secretarios de Cámara, un recorrido que les permitió conocer desde adentro el funcionamiento de uno de los órganos judiciales más importantes del fuero federal bonaerense.
La ceremonia reunió a una nutrida representación del Poder Judicial y del ámbito político e institucional. Entre los presentes estuvieron los consejeros de la Magistratura Alberto Lugones, Hugo Galderisi y María Fernanda Vázquez, quien además preside la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.
También participaron los jueces federales Ernesto Kreplak, Alejo Ramos Padilla, Alberto Recondo, Luis Antonio Armella, Andrés Heim, Héctor Pedro Plou y Juan Pablo Augé, además del juez del Tribunal Oral Federal Nélson Jarazzo*
La ceremonia contó además con la presencia del fiscal general Diego Iglesias, los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona, defensores oficiales y magistrados federales y provinciales de distintas jurisdicciones.
En representación de otros poderes del Estado asistieron la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; el intendente de La Plata, Julio Alak; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, entre otras autoridades.
La incorporación de Durán y Faggi permite fortalecer la integración de la Cámara Federal de La Plata, tribunal que interviene en la revisión de decisiones de los juzgados federales de una amplia jurisdicción y que tiene competencia sobre causas de alto impacto institucional en la provincia de Buenos Aires.