Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de junio de 2026 JUSTICIA

La Cámara Federal de La Plata completó dos vacantes clave con la jura de Durán y Faggi

Los exsecretarios de Cámara Laureano Durán y Emilio Santiago Faggi asumieron como jueces de la Cámara Federal de La Plata, reforzando la integración del tribunal de alzada que revisa algunas de las causas federales más relevantes de la provincia de Buenos Aires.

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