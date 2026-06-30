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Martes, 30 junio 2026
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PASION Y EXPECTATIVA

Scaloni toma decisiones para el equipo ante Cabo Verde

Con el regreso de Cristian Romero a las prácticas, el director técnico comenzó a definir la formación titular de la Selección Argentina para los octavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde. El entrenador mantiene tres dudas importantes en la defensa y el ataque de cara al partido del viernes en Miami

Scaloni toma decisiones para el equipo ante Cabo Verde
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La Selección Argentina retomó los entrenamientos en Kansas con el objetivo de definir el equipo que enfrentará a Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el día libre del domingo, Lionel Scaloni aprovechó la jornada para realizar las primeras pruebas tácticas de cara al cruce contra los africanos, que se disputará el viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Una de las principales novedades fue la reincorporación de Cristian Romero, quien superó una lesión en la rodilla y entrenó con normalidad. Su regreso genera una de las principales dudas en el once titular.

Según las primeras pruebas realizadas por el cuerpo técnico, Scaloni mantiene tres dudas importantes para armar el equipo: el puesto de central derecho entre Nicolás Otamendi y Cristian Romero, el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, y el delantero centro entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Además, se confirmó que Lionel Messi volverá a ser titular, luego de haber comenzado desde el banco en el último partido de la fase de grupos ante Jordania.

Durante la práctica, el plantel trabajó ejercicios tácticos con foco en los movimientos defensivos y en la creación de opciones de gol.

La Selección permanecerá en Kansas hasta el miércoles y luego viajará a Miami para disputar el partido de octavos de final ante Cabo Verde.

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