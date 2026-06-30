Suben salarios y viáticos en áreas del Estado nacional: el Gobierno publicó nuevas escalas
La actualización incluye cargos docentes, adicionales militares, profesionales del Tribunal Fiscal y personal del exterior.
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El Gobierno nacional dispuso una actualización de salarios y adicionales para trabajadores estatales mediante el Decreto 553/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, establece nuevos valores remunerativos con vigencia desde julio y agosto.
La medida surge del acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, que definió una actualización de las retribuciones para distintos sectores de la administración pública. Entre los cambios se incluyen nuevas escalas para organismos educativos nacionales, como la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y el ISER.
También se modificaron adicionales específicos. El personal militar que presta servicios en la Antártida tendrá un incremento en el adicional remuneratorio, que pasará a $1.539.083 en julio y a $1.568.326 en agosto. En tanto, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación recibirán una actualización en la asignación vinculada a responsabilidad fiscal jurisdiccional.
Además, el decreto actualizó los viáticos del personal del Servicio Exterior y estableció nuevas remuneraciones para integrantes de la Curia Castrense. La normativa deja en manos de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la implementación y aclaración de los nuevos valores.