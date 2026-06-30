Volver | La Tecla Nacionales 30 de junio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Diego Mayorga Díaz

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Legislaturas: las fragmentaciones de cara a los armados 2027

Las cámaras legislativas dejaron atrás la estabilidad inicial. Las rupturas de bloques y los nuevos alineamientos ya reflejan la carrera política hacia las próximas elecciones

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