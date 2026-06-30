Lucas, el niño argentino de 8 años desaparecido en los escombros
Marcos Gámez y su esposa Blanca Martínez buscan sin descanso a su hijo que desapareció tras el derrumbe del edificio Miramar en La Guaira. El niño argentino había pasado el día en la playa con sus tíos y regresó al departamento minutos antes del colapso provocado por los terremotos
Compartir
Marcos Gámez y Blanca Martínez viven una pesadilla desde el miércoles pasado. Sucede que buscan desesperadamente a su hijo Lucas, de 8 años, entre los escombros del edificio Miramar, en la zona de La Guaira (Caraballeda), tras los terremotos que devastaron la región.
Lucas, argentino nacido en Buenos Aires en 2017, jugaba al fútbol y había regresado a Venezuela junto a su familia en enero de este año. Ese día había ido a pasar la jornada a la playa con sus tíos.
Según la reconstrucción que hizo un vecino del edificio, Lucas y uno de sus tíos utilizaron el ascensor que llegaba a los pisos impares, bajaron en el tercero y debían continuar por la escalera hasta el segundo piso, donde estaba el departamento.
Minutos después del regreso, se produjo el derrumbe: “Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Hace dos días hizo la intención de comunicarse, sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado”, relató Marcos Gámez .
Asimismo, destacó que Lucas “es un chico delgado”, por lo que existe la posibilidad de que haya quedado atrapado en un espacio reducido entre los escombros.
Durante las tareas de rescate se vivió un momento de gran expectativa cuando un equipo de rescatistas suizos creyó haber encontrado al niño. Sin embargo, minutos después confirmaron que se trataba de un adulto.
Es más, Marcos Gámez participa activamente de las tareas de búsqueda junto a su esposa. Además, pidió la colaboración del Ejército argentino para reforzar las labores de rescate. “Esto es una zona de guerra. Aquí pareciera que hubiesen lanzado una bomba nuclear”, describió el padre sobre el estado del lugar.