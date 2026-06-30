La historia de Bart, el perro argentino que se convirtió en héroe en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela a fines de junio de 2026, un perro argentino se convirtió en héroe de cuatro patas. Se trata de Bart, un can de búsqueda y rescate perteneciente al contingente militar enviado por el Ministerio de Defensa argentino, quien permitió el rescate con vida de dos niños atrapados bajo los escombros. Es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas, donde lo guía el agente civil Cristian Giroti.El operativo tuvo lugar el domingo por la tarde en una estructura colapsada. Según informaron oficialmente desde el Ministerio de Defensa, Bart ingresó a un túnel abierto entre los restos de hormigón y “marcó presencia positiva”, es decir, alertó que había personas vivas en ese sector. Esa señal fue determinante: permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto.“Durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente nacional”, destacaron desde la cartera de Defensa.Bart forma parte de los binomios perro-guía del primer escalón de militares especializados de la Armada Argentina. Estos equipos están capacitados para trabajar en espacios reducidos y condiciones extremas donde la tecnología y el ojo humano tienen limitaciones.Junto a él trabajan guías (infantes de marina), especialistas en estructuras colapsadas, veterinarios militares y apoyo con drones.Tras el exitoso rescate, las autoridades venezolanas presentes en el lugar reconocieron públicamente el trabajo de Bart y de su guía en agradecimiento por su desempeño durante la emergencia.La misión humanitaria argentina, activada pocos días después de los sismos, incluye brigadas de búsqueda y rescate urbano (USAR), sanidad militar y equipos de potabilización de agua.Bart y su equipo continúan colaborando con autoridades locales y otros contingentes internacionales en las tareas de localización de sobrevivientes.“Trabajamos con un objetivo que guía cada esfuerzo: salvar vidas”, resumieron desde el Ministerio de Defensa argentino.La historia de Bart se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en un símbolo del aporte argentino en la respuesta internacional a la tragedia venezolana.