La nocturnidad en la agenda del HCD marplatense

El Concejo analiza una reforma a la Ordenanza 14.000 que habilita DJs, extiende horarios y permite el baile en bares, reabriendo el debate por la noche local. Las voces a favor y en contra.
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La discusión sobre la noche marplatense volvió a instalarse en el Concejo Deliberante con un proyecto que promete reavivar uno de los debates más persisten tes de la política local: cómo regular la actividad nocturna sin volver a tensar la convivencia entre el desarrollo comercial y los vecinos.
El expediente 1274/26, impulsado por el concejal del PRO Marcelo Cardoso —quien además se desempeñó como exsubsecretario de Inspección General del Municipio—, propone una modificación de fondo a la Ordenanza 14.000, vigente desde 2001.
La iniciativa apunta a actualizar el marco regulatorio incorporando nuevas prácticas del sector gastronómico y recreativo. Entre los cambios más significativos aparece la habilitación de DJs, performances en vivo y una extensión del horario de funciona miento de los locales hasta las 4 de la madrugada. Sin embargo, el punto más sensible es la autorización del baile “espontáneo” del público dentro de bares y espacios gastronómicos.
Ese detalle reabre una discusión que en “La Feliz” tiene historia propia. Durante años, la prohibición del baile en locales sin habilitación específica funcionó como una de las herramientas del Municipio para ordenar la nocturnidad y evitar que los bares derivaran en boliches encubiertos, especialmente en zonas de alta conflictividad.
La calle Alem se convirtió en el símbolo de ese proceso. Durante más de una déca da fue uno de los polos nocturnos más importantes de la ciudad, con una fuerte concentración de bares y música en vivo que atrajo a miles de jóvenes, pero que también generó un extenso historial de reclamos vecinales por ruidos, saturación y alteración del entorno urbano.
A partir de 2011, durante la gestión de Gustavo Pulti, el gobierno profundizó las restricciones. Se reforzaron controles, se limitaron actividades y se avanzó con el cierre de algunos establecimientos. El impacto de esas medidas no fue homogéneo. Mientras parte del sector comercial cuestionaba la pérdida de actividad en horarios nocturnos extendidos, el circuito de bares comenzó a reconfigurarse hacia otros corredores como Güemes y Olavarría. En paralelo, la oferta más orientada al entretenimiento masi vo con pista de baile migró hacia Playa Grande. Mientras, Alem se reconvirtió con la búsqueda de un público más familiar.
Ese esquema es el que ahora vuelve a ponerse en discusión con el proyecto de Cardoso. El expediente tuvo su primer paso legislativo a fines de mayo, cuando fue tratado en Industria, presidida por el edil Juan Manuel Cheppi. Allí comenzó a exponerse el alcance de la propuesta y a marcarse las primeras diferencias dentro del cuerpo deliberativo.
Desde el oficialismo, la defensa del proyecto se apoyó en la necesidad de modernizar una ordenanza que no habría acompañado la evolución del sector, ni las nuevas dinámicas. Sin embargo, la iniciativa encontró rápidamente contrapuntos.
Entre las voces más críticas se ubicó Pulti, actual concejal del kicillofismo, quien si bien coincidió en la necesidad de actualizar ciertos aspectos normativos, advirtió sobre el riesgo de replicar escena rios de conflictividad en zonas residencia les que ya habían mostrado tensiones en el pasado. En paralelo, el exintendente impulsa una consulta popular, orientada a abrir el debate a la participación ciudadana.
Con el proyecto todavía en etapa de aná lisis, se comenzó a sumar objeciones y presentaciones de comerciantes y vecinos, tanto a favor como en contra. Incluso en el propio debate de Industria se escucharon intervencio nes de particulares que expusieron. El recorrido legislativo aún es largo: debe atravesar tres comisiones antes de llegar al plenario. En ese camino, el proyecto se perfila como uno de los debates más sensibles del año, no solo por su impacto normativo, sino por lo que vuelve a poner en juego: el equilibrio entre la noche marplatense, la actividad económica y la convivencia urbana.