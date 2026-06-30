Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La nocturnidad en la agenda del HCD marplatense

El Concejo analiza una reforma a la Ordenanza 14.000 que habilita DJs, extiende horarios y permite el baile en bares, reabriendo el debate por la noche local. Las voces a favor y en contra.

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