Venezuela eleva a 1.719 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio



Las autoridades venezolanas elevaron este domingo a 1.719 el número de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte del país el miércoles 24 de junio, según el último balance oficial.



El evento sísmico, el más destructivo en Venezuela en más de dos siglos, consistió en dos movimientos telúricos ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia: el primero de magnitud 7,2 y el segundo, el principal, de 7,5.



Ambos generaron graves daños en la zona costera, especialmente en el estado La Guaira, declarado zona de desastre con control militar.



Según el informe oficial, además de los 1.719 fallecidos, se registran 5.034 heridos, 15.866 personas damnificadas y 22.619 que reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.



El sistema de salud colapsó tras el sismo. Hospitales de La Guaira y Caracas se encuentran completamente desbordados, con pacientes atendidos en condiciones precarias y escasez de recursos.



La situación en las morgues es crítica. La morgue de Caracas (Sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense) ha recibido al menos 200 cadáveres desde el viernes, según reportes de familiares y funcionarios.



En varios casos, los deudos se vieron obligados a trasladar ellos mismos los cuerpos de sus familiares fallecidos en camionetas pickup, porque los hospitales estaban colapsados y los cadáveres yacían en el suelo (como ocurrió en el hospital de Catia la Mar, en La Guaira).



El puerto de La Guaira se ha convertido en un punto improvisado para el manejo y disposición de los fallecidos, donde los familiares intentan identificar a sus seres queridos. Naciones Unidas acordó la entrega de 10.000 bolsas para cadáveres ante la magnitud de la tragedia.



Las labores de rescate continúan más de cinco días después del sismo, con apoyo de equipos internacionales. Durante el lunes 29 de junio se registraron nuevas réplicas, entre ellas una de magnitud 4,6 cerca de La Guaira.



El Gobierno mantiene la coordinación con organismos internacionales para la llegada de ayuda humanitaria, mientras miles de familias permanecen en la calle o en refugios improvisados.