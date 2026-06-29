La actividad económica volvió a caer tras el repunte de marzo
El indicador de actividad se desplomó un 1,6% en abril, rompiendo la racha alcista, aunque aún está por encima del nivel de abril del año anterior.
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Los números de la actividad económica le pusieron paños fríos al ligero entusiasmo que había propiciado el dato de marzo. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cayó un 1,6% en abril, contrarrestando parcialmente la suba de marzo, y dando cuenta de un nuevo enfriamiento de la economía.
A pesar de todo, la actividad mantiene la recuperación interanual ya que se ubica un 2,1% por encima del nivel registrado en abril de 2025.
La caída contrapesa el optimismo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien había vaticinado que entre mayo y junio darían comienzo “los mejores 18 meses de las últimas décadas” para la economía argentina. Si bien el dato es de abril, por lo que teóricamente su predicción podría cumplirse, el dato no es bueno.
Caputo eligió esta tarde destacar el incremento interanual. “El EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025”, escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Una mirada más fina a los componentes del EMAE confirma la crisis en la industria y la relativa primarización de la economía. Los sectores que más subieron son la minería y la agricultura y ganadería, en tanto que la industria y el comercio bajaron fuerte, aunque muy lejos de la debacle de la pesca (–28,4% interanual).
El sector de la construcción, que había subido un 8,3% en marzo, disminuyó un 1,8% en abril. El comercio y la industria también revirtieron la tendencia, ya que en marzo habían tenido sendas recuperaciones y en abril, como se dijo, cayeron.