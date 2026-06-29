Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 DESCONFIADOS

Federico González: “El peronismo tiene crisis de liderazgo y cree que el tiempo es infinito”

El consultor político dialogó con Desconfiados sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y dio algunas definiciones sobre la interna del peronismo en la provincia

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