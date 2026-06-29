Federico González: “El peronismo tiene crisis de liderazgo y cree que el tiempo es infinito”
El consultor político dialogó con Desconfiados sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y dio algunas definiciones sobre la interna del peronismo en la provincia
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La salida de Manuel Adorni tardó en realizarse, pero se confirmó que Diego Santilli será el nuevo Jefe de Gabinete luego del escándalo judicial y político que envuelve al exvocero presidencial.
En diálogo con Desconfiados, el consultor político Federico González dio su parecer sobre la salida del funcionario: “Me hace acordar a una vieja publicidad de una gaseosa que decía aguante la sed hasta hacerla insoportable. Y aguantaron la tensión hasta que les estalló. Mirá, lo que pasa es que, cuando uno analiza las historias por el final, no es lo mismo cuando la vas viviendo. Yo creo que no se esperaban al principio que esto escalara tanto, supongo que pensarían, y esto no nos afecta, esto se va a pasar, esto dura unos días, hasta que después, se les hizo de una hormiga”.
“Fue una reacción tardía y además muy desprolija, porque quedó muy evidenciado que la que tomó la decisión es la hermana del presidente, no el presidente. Yo lo que pienso es que el problema del análisis político en la era Milei es que uno quiere analizar racionalmente lo que no tiene racionalidad, porque es un gobierno de irracionales”, añadió el consultor.
Con respecto a Diego Santilli y cómo queda parado el PRO tras esta designación, González sentenció: “Yo creo que Patricia Bulrrich y Santilli y Ritondo ya dieron el garrochazo. Ya se pasaron de bando. El artífice del garrochazo fue Macri, porque el que empezó a coquetear con Milei cuando todavía tenía una candidata. Lo que pasa es que calculó mal, porque pensó que iba a dominarlo a Milei y le salió un tiro por la culata. Creo que Santilli y Bullrich están jugando en este equipo, no en el otro. Yo creo que quiere ser gobernador y esto es una buena vidriera para ser gobernador”.
“Dentro de la irracionalidad, el gobierno tiene alguna cuota de inteligencia pragmática, vamos a decirlo así. Y entonces, yo creo que de la óptica del gobierno, Santilli es manejable. No es que se va a mandar solo. Entonces, como es un trabajo que lo venía haciendo bien. Y la verdad que La Libertad Avanza no tiene figuras políticas con capacidad de gestión. El único que tenían que era Guillermo Francos. Lo perdieron, lo echaron, entonces está bien, eso de lo que habla también es de la orfandad de gestión que hay dentro de ese espacio”.
Allí también dejó algunas definiciones sobre el peronismo en la provincia de Buenos Aires. El consultor sostuvo: “El peronismo está en una crisis de liderazgo y comete el error típico que cometen muchos políticos, es pensar que el tiempo es infinito. Y el tiempo no es infinito. Entonces lo que uno no resuelve, lo que no resolvemos los humanos, lo termina resolviendo el tiempo, porque ya no hay tiempo y ahí ya te prima la desesperación”.
“Entonces a mí me parece que el peronismo no se puede dar ese lujo. Hay veces que uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer. Saben que tienen que terminar con el internismo, pero bueno. No pueden salir de ahí”, cerró.