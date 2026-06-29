Encontraron en el Río de la Plata el cuerpo de otro pescador desaparecido



La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata desde el 15 de junio tuvo este domingo un nuevo y doloroso hallazgo.



La Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo de Carlos Kovach, de 60 años, a unos 20 kilómetros adentro del río, a la altura de Punta Indio, en aguas bonaerenses.El operativo se extendió por distintos sectores de la costa y el cuerpo fue trasladado a la base operativa, donde la Policía Científica realizó las primeras actuaciones.



Posteriormente, sus familiares lo reconocieron. Kovach era uno de los dos hermanos que integraban la tripulación de la lancha “Chamigo-Ho”, junto a Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli.



Este hallazgo se produce apenas un día después de que se identificara el cuerpo de Sebastián Romegialli. Además, en las últimas horas se conoció que las autoridades uruguayas encontraron otro cuerpo cerca de Montevideo, con tatuajes compatibles con uno de los desaparecidos, cuya identidad se confirmará mediante estudios de ADN.



Los cinco hombres habían zarpado entre las 6 y las 8:30 del domingo 15 de junio desde el Yachting Club Atalaya, en Hudson. Al no regresar, se activó un amplio operativo que incluyó bomberos voluntarios de varias localidades, Prefectura Naval, Policía Bonaerense y pescadores de la zona.



Días atrás, los rescatistas ya habían encontrado una campera y un tanque de combustible pertenecientes a la embarcación. La investigación continúa bajo la órbita de la UFIJ N° 4 de Berazategui, con actuaciones por averiguación de causales de muerte y la realización de las autopsias correspondientes.



La tragedia mantiene en vilo a las familias y a toda la región, mientras persiste la búsqueda de los tres tripulantes que aún permanecen desaparecidos.