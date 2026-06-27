Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de junio de 2026 FALLO

La Corte obligó a Provincia y Nación a indemnizar a las familias de la masacre de Patagones

Con la firma de los tres integrantes, el máximo tribunal dejó firme la condena para el estado nacional y provincial por la tragedia sucedida en 2004

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