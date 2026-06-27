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Encontraron un cuerpo y crece la angustia por los pescadores

El cadáver fue encontrado durante un operativo de búsqueda en la costa bonaerense. Las autoridades esperan el resultado de las pericias para determinar si corresponde a uno de los hombres que eran intensamente buscados tras desaparecer mientras pescaban

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Encontraron un cuerpo y crece la angustia por los pescadores
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Un cuerpo fue hallado en las aguas del Río de la Plata en medio del operativo desplegado para encontrar a los dos pescadores que permanecen desaparecidos desde que salieron a navegar y perdieron contacto con sus familiares.
 

El hallazgo se produjo durante las tareas realizadas por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, que mantienen un amplio rastrillaje por agua y tierra desde que se denunció la desaparición de los hombres. El cadáver fue trasladado para la realización de las pericias correspondientes, que permitirán establecer su identidad.
 

Si bien las primeras características del cuerpo coincidirían con las de uno de los pescadores buscados, las autoridades aclararon que todavía no existe una confirmación oficial y que será necesario esperar el reconocimiento formal y los estudios forenses.
 

Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa para intentar localizar al segundo pescador desaparecido. En el procedimiento trabajan embarcaciones, personal especializado y equipos de rescate, que recorren distintos sectores de la costa del Río de la Plata con la esperanza de obtener nuevas pistas.
 

El caso generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que siguen de cerca el desarrollo de la investigación y aguardan novedades sobre el destino de los dos hombres desaparecidos.

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