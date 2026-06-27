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El oscuro historial al volante de Ernestina Pais: licencia inhabilitada y 22 infracciones ocultas

La periodista, que falleció este viernes en un accidente ferroviario en San Isidro, manejaba con la licencia suspendida y registraba una deuda de más de $2 millones por multas, la mayoría por exceso de velocidad

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El oscuro historial al volante de Ernestina Pais: licencia inhabilitada y 22 infracciones ocultas
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La periodista y conductora Ernestina Pais, que estaba de camino al trabajo cuando ocurrió el trágico accidente, falleció este viernes a los 54 años en un paso a nivel de Martínez (San Isidro).

Según revelaron fuentes policiales, manejaba con la licencia de conducir inhabilitada y acumulaba 22 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.La mayoría de las faltas correspondían a excesos de velocidad, aunque también incluían circular por carriles incorrectos. En total, las multas generaban una deuda superior a los $2 millones.

La artista murió cuando el Honda Civic negro que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y El Cano.

El vehículo cruzó con las barreras bajas y recibió el impacto en el lateral del conductor, falleciendo en el acto.

En marzo de este año ya había protagonizado otro incidente al chocar contra un vehículo estacionado y negarse a realizar el test de alcoholemia, lo que derivó en la suspensión de su licencia. La investigación del accidente fatal está a cargo de la fiscal María Paula Hertrig.

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