Volver | La Tecla Nacionales 27 de junio de 2026 DRAMATICO

Venezuela: geólogos explican el origen de los sismos y el avance de la ayuda

Días después de la tragedia que dejó al menos 920 muertos, Venezuela recibe apoyo de brigadas de rescate de nueve países, aunque persisten serias dificultades en el sistema de ayuda y en las zonas más afectadas

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