Venezuela: geólogos explican el origen de los sismos y el avance de la ayuda
Días después de la tragedia que dejó al menos 920 muertos, Venezuela recibe apoyo de brigadas de rescate de nueve países, aunque persisten serias dificultades en el sistema de ayuda y en las zonas más afectadas
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Compartir
Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, en lo que los geólogos describen como un “doblete sísmico”.
Según explicaron especialistas, el origen de estos sismos se encuentra en la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, que se desplazan lateralmente en el norte del país, acumulando tensión durante décadas hasta liberarla de forma violenta.
Los epicentros se ubicaron en el estado Yaracuy, cerca de San Felipe. El primer sismo activó tensiones en fallas cercanas, lo que provocó el segundo movimiento de mayor magnitud. Entre las fallas involucradas destacan el sistema Oca-El Pilar y la falla de Boconó, estructuras activas que forman parte del límite tectónico entre ambas placas.
La situación actual de la emergencia
Cuatro días después de los sismos, Venezuela mantiene activa la emergencia, especialmente en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas.
El balance oficial reporta 920 muertos y 3.360 heridos. Las labores de rescate continúan entre los escombros, aunque las condiciones sanitarias se complican por el olor a putrefacción y el riesgo de nuevos derrumbes.
En cuanto al sistema de ayuda, Venezuela recibe apoyo internacional de brigadas de rescate de varios paises.
En paralelo, más de 14.000 profesionales venezolanos participan en las tareas de rescate y atención.El gobierno ha militarizado el estado La Guaira para facilitar las operaciones y restringió el acceso de civiles desde las 20:00 para evitar congestiones. Hasta el momento se ha recuperado el 60% del servicio eléctrico en las zonas afectadas.
Sin embargo, persisten graves problemas en el sistema de salud, con hospitales desbordados y dificultades para el abastecimiento de agua y suministros.
La oposición ha criticado la capacidad de respuesta del Estado, mientras que el gobierno continúa coordinando la llegada de ayuda humanitaria internacional.