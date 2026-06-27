Esta noche Argentina juega con cambios y una gran incógnita



La Selección Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado ante Jordania, con el primer lugar del Grupo J ya asegurado.



El partido se disputará en el estado de Arlington, cerca de Dallas.Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi irá al banco de suplentes y recibirá descanso. “Leo va a ir al banco. Va a arrancar después”, declaró el técnico.



El capitán de 39 años no será titular tras haber disputado los dos primeros partidos del torneo.Messi llega al encuentro como máximo goleador del Mundial, con cinco tantos.



Todos los goles de Argentina hasta el momento fueron convertidos por él: marcó un hat-trick en la victoria 3-0 ante Argelia y dos goles en el 2-0 frente a Austria.



El entrenador aún no definió el equipo titular que saltará a la cancha este sábado, aunque se espera que realice varios cambios pensando en la fase eliminatoria.



Con el primer puesto ya en el bolsillo, Scaloni aprovechará el partido para rotar el plantel y darle minutos a otros jugadores.



Argentina llega a esta última fecha del grupo con dos victorias y seis puntos, liderando cómodamente la zona. El encuentro ante Jordania será a las 23:00 (hora argentina).