Las mujeres sostienen un tercio de la economía bonaerense sin que nadie les pague

PLAN 2027 Andrés Sosa

Kicillof encabezó cumbre del MDF y bajó línea para surfear la interna con La Cámpora El Gobernador reunió a todos los sectores del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata y escuchó informes del desarrollo político del espacio. En el cierre dio coordenadas para reforzar la construcción y contener inquietudes en medio de los misiles recibidos por el kirchnerismo.