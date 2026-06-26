Las mujeres sostienen un tercio de la economía bonaerense sin que nadie les pague

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La actividad que más aporta a la economía bonaerense no tiene ningún tipo de remuneración, y en su mayor parte se la debemos a las mujeres.
Es la conclusión del primer informe del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires sobre el trabajo no remunerado (TNR), que determinó que las tareas domésticas y de cuidado, realizadas casi exclusivamente por mujeres, representan el 29,3% del producto bruto geográfico (PBG), es decir, casi lo mismo que la industria manufacturera y el comercio juntos.
La Dirección Provincial de Estadística y la Unidad de Género y Economía de la cartera que conduce Pablo López elaboraron el informe, que “evidencia que estas actividades, realizadas mayoritariamente por mujeres, representan un aporte fundamental para la sostenibilidad de la economía provincial, superando en magnitud a los sectores productivos tradicionalmente considerados más dinámicos”, según subraya el ministerio en un comunicado.
El trabajo de cuidado no remunerado es el que más aporta a la economía bonaerense: representa el 29,3% del PBG Por primera vez en @UGE_economiapba y @EstadisticasPBA medimos el aporte económico de este trabajo invisible con la Cuenta Satélite del Trabajo de Cuidados No Remunerado pic.twitter.com/Hs9GvmtBVb
“El 67,6% del tiempo de trabajo de las mujeres bonaerenses no es reconocido por el Sistema de Cuentas Nacionales. Frente a esta invisibilización, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado constituye una herramienta estadística que permite medir y valorizar económicamente el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a la economía provincial”, precisa el texto.
Pero ¿cómo se estimó el aporte del TNR a la economía provincial? Desde el ministerio explicaron que se determinó “cuánto costaría contratar en el mercado laboral los servicios que actualmente se realizan de manera gratuita en los hogares”.
El trabajo doméstico y de cuidado “se consolida como el sector de mayor peso en la estructura económica provincial, al situarse por encima de la industria manufacturera (19,8%) y el comercio (15,4%)”, explica el comunicado.
El hecho de que las mujeres aporten 7 de cada 10 pesos correspondientes al TNR sin percibir remuneración no es gratis: “afecta su inserción, permanencia, trayectoria laboral y sus ingresos”, especialmente en los hogares con hijos, subraya.