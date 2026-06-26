Apps
Viernes, 26 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
ESTUDIO OFICIAL

Las mujeres sostienen un tercio de la economía bonaerense sin que nadie les pague

El Ministerio de Economía provincial estimó que el trabajo de cuidado no remunerado representa casi el 30% del producto bruto y es la actividad que más aporta. Es la primera vez que mide esa variable.

GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Las mujeres sostienen un tercio de la economía bonaerense sin que nadie les pague
Compartir

La actividad que más aporta a la economía bonaerense no tiene ningún tipo de remuneración, y en su mayor parte se la debemos a las mujeres.

Es la conclusión del primer informe del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires sobre el trabajo no remunerado (TNR), que determinó que las tareas domésticas y de cuidado, realizadas casi exclusivamente por mujeres, representan el 29,3% del producto bruto geográfico (PBG), es decir, casi lo mismo que la industria manufacturera y el comercio juntos.

La Dirección Provincial de Estadística y la Unidad de Género y Economía de la cartera que conduce Pablo López elaboraron el informe, que “evidencia que estas actividades, realizadas mayoritariamente por mujeres, representan un aporte fundamental para la sostenibilidad de la economía provincial, superando en magnitud a los sectores productivos tradicionalmente considerados más dinámicos”, según subraya el ministerio en un comunicado.
 

“El 67,6% del tiempo de trabajo de las mujeres bonaerenses no es reconocido por el Sistema de Cuentas Nacionales. Frente a esta invisibilización, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado constituye una herramienta estadística que permite medir y valorizar económicamente el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a la economía provincial”, precisa el texto.

Pero ¿cómo se estimó el aporte del TNR a la economía provincial? Desde el ministerio explicaron que se determinó “cuánto costaría contratar en el mercado laboral los servicios que actualmente se realizan de manera gratuita en los hogares”.

El trabajo doméstico y de cuidado “se consolida como el sector de mayor peso en la estructura económica provincial, al situarse por encima de la industria manufacturera (19,8%) y el comercio (15,4%)”, explica el comunicado.

El hecho de que las mujeres aporten 7 de cada 10 pesos correspondientes al TNR sin percibir remuneración no es gratis: “afecta su inserción, permanencia, trayectoria laboral y sus ingresos”, especialmente en los hogares con hijos, subraya.

Aquí, el informe completo:


 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

PLAN 2027
Andrés Sosa

Kicillof encabezó cumbre del MDF y bajó línea para surfear la interna con La Cámpora

El Gobernador reunió a todos los sectores del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata y escuchó informes del desarrollo político del espacio. En el cierre dio coordenadas para reforzar la construcción y contener inquietudes en medio de los misiles recibidos por el kirchnerismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Nacho Levy: del activismo en los barrios a las graves acusaciones

Cooperativistas incendiaron la municipalidad de La Plata por una protesta laboral

La Suprema Corte gana poder: Kicillof le delega obras estratégicas en Mar del Plata

Las cuentas bajo la lupa: Buenos Aires quedó lejos del equilibrio fiscal

Golpe a la gestión Kicillof: más reclamos por ajuste del gasto y cambios en prioridades

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET