Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Suprema Corte gana poder: Kicillof le delega obras estratégicas en Mar del Plata

El Gobierno bonaerense autorizó delegar en la Suprema Corte el estudio, la ejecución y la fiscalización de obras en inmuebles judiciales de Mar del Plata. La decisión amplía las facultades operativas del máximo tribunal para acelerar intervenciones por la emergencia edilicia.

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