La Suprema Corte gana poder: Kicillof le delega obras estratégicas en Mar del Plata
El Gobierno bonaerense autorizó delegar en la Suprema Corte el estudio, la ejecución y la fiscalización de obras en inmuebles judiciales de Mar del Plata. La decisión amplía las facultades operativas del máximo tribunal para acelerar intervenciones por la emergencia edilicia.
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La administración de Axel Kicillof dio un paso que refuerza el rol institucional de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Mediante el Decreto 700/2026, publicado en el Boletín Oficial, autorizó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en el máximo tribunal el estudio, la ejecución y la fiscalización de obras en edificios judiciales de Mar del Plata.
La medida se inscribe en el marco de la emergencia de la infraestructura edilicia del Poder Judicial, declarada por la Ley 13.795 y sus sucesivas prórrogas, y busca agilizar la recuperación de inmuebles que presentan un marcado deterioro.
Según los fundamentos del decreto, la Suprema Corte adquirió años atrás distintas propiedades en Mar del Plata para atender las necesidades del servicio de Justicia. Sin embargo, el estado de conservación de esos inmuebles y su valor arquitectónico y patrimonial hacen necesaria una intervención urgente.
El Ejecutivo sostiene que la situación crítica de los edificios, tanto desde el punto de vista edilicio como contractual, requiere obras que exceden los límites de contratación con los que cuenta actualmente la Suprema Corte. Por ese motivo, habilitó al Ministerio de Infraestructura a transferir al tribunal las tareas de estudio, ejecución y fiscalización previstas en los anexos del decreto.
La decisión también representa un fortalecimiento del rol operativo del máximo tribunal bonaerense. Al otorgarle mayores facultades para llevar adelante proyectos de infraestructura propios, la Provincia busca acelerar las respuestas frente al déficit edilicio que afecta al funcionamiento de distintos órganos judiciales.
El decreto fue refrendado por los ministros Gabriel Katopodis, de Infraestructura y Servicios Públicos, y Carlos Bianco, de Gobierno, y dispone la comunicación de la medida tanto al Ministerio de Infraestructura como a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Con esta resolución, el Gobierno provincial profundiza el esquema de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para avanzar con obras consideradas prioritarias dentro del plan de recuperación de la infraestructura judicial bonaerense.