Ranking salarial: qué provincias tienen los mejores y los peores sueldos en blanco
Un informe basado en datos oficiales revela el promedio del salario registrado en cada jurisdicción. La provincia de Buenos Aires está más cerca de la punta que del fondo de la tabla, pero la Capital Federal la supera ampliamente.
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¿En qué provincias argentinas se cobran los mejores sueldos y en cuáles la remuneración es más pobre? Un ranking salarial elaborado en base a datos oficiales responde esta pregunta y da cuenta de cuáles son las provincias en las que los sueldos crecieron y cayeron en los últimos meses.
El relevamiento muestra el nivel promedio de los salarios brutos del sector privado registrado (o sea, en blanco) en las diferentes jurisdicciones del país, es decir, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo realizó la consultora Politikon Chaco, en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo.
Los resultados probablemente no sorprendan al gobernador de la provincia que figura en el tope del ranking. En efecto, Rolando Figueroa ya advirtió públicamente que Neuquén no está en condiciones de absorber demasiados puestos de trabajo más que los que tiene, poniendo así paños fríos sobre el entusiasmo que genera el yacimiento de Vaca Muerta al pedir que la gente lo piense bien antes de mudarse a su provincia.
Con un salario bruto de 3.808.627 pesos, Neuquén es, efectivamente, la provincia argentina con mejores sueldos en blanco. La siguen Santa Cruz, con $ 3.768.615, y Chubut, con $ 2.958.750.
La lista sigue con la Capital Federal ($ 2.722.942), Tierra del Fuego ($ 2.715.173) y Río Negro ($ 2.132.808). Luego vienen el Gran Buenos Aires (GBA), con $ 2.085.471 de salario bruto promedio mensual, y el interior de la provincia de Buenos Aires, con una suma algo menor: $ 2.053.172.
A continuación aparecen las provincias de Santa Fe ($ 1.978.080), Catamarca ($ 1.826.270), La Pampa ($ 1.801.357), San Juan ($ 1.798.580), Salta ($ 1.786.369), Jujuy ($ 1.780.179), San Luis ($ 1.767.492), Córdoba ($ 1.749.108), Entre Ríos ($ 1.640.337), Mendoza ($ 1.628.096), Formosa ($ 1.525.717), Chaco ($ 1.448.454) y Corrientes ($ 1.437.891).
El fondo de la tabla es ocupado por Misiones ($ 1.410.385), Tucumán ($ 1.391.999), Santiago del Estero ($ 1.353.059) y La Rioja, que, con un sueldo bruto promedio de sólo $ 1.308.235 para los trabajadores registrados, es la provincia donde peor se cobra.
El estudio de Politikon permitió saber que Catamarca es la provincia en la que el nivel salarial más creció en el primer trimestre de este año respecto del mismo período de 2025 (un 5%), mientras que San Juan y Formosa tuvieron mejoras mucho menores, de menos del 1%.
En el resto de las provincias, el salario formal promedio cayó, en algunas estrepitosamente, como en el caso de Chubut, donde se desplomó un 8%. Tierra del Fuego y Tucumán también registraron caídas importantes, del 6,1 y el 5,1%, respectivamente.