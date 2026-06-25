Volver | La Tecla Nacionales 25 de junio de 2026 BILLETERAS EN DANZA

Ranking salarial: qué provincias tienen los mejores y los peores sueldos en blanco

Un informe basado en datos oficiales revela el promedio del salario registrado en cada jurisdicción. La provincia de Buenos Aires está más cerca de la punta que del fondo de la tabla, pero la Capital Federal la supera ampliamente.

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir