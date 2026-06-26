100% Lucha de luto: murió Sergio Carelli, el recordado Gorutta Jones

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Sergio Aldo Carelli, quien encarnó durante años al icónico personaje de Gorutta Jones en 100% Lucha, falleció este jueves 25 de junio de 2026 tras meses de grave deterioro físico.
La noticia fue confirmada por su amigo y compañero Vicente Viloni, quien le dedicó una emotiva despedida en redes sociales.Carelli atravesaba una complicada situación de salud desde hace más de un año, provocada por una grave lesión en el nervio ciático que se agravó con problemas en la columna, las caderas y los discos intervertebrales.
En marzo de 2025 había relatado desde el hospital Pirovano el intenso dolor que padecía: “Hay días que no puedo más del dolor”, confesó en una entrevista. Los médicos no se animaban a operarlo por el alto riesgo de quedar cuadripléjico.
Antes de su internación, el exluchador se desempeñaba como taxista, actividad que debió abandonar por completo. Sin ingresos y con altos gastos médicos, sus compañeros Vicente Viloni e Hip Hop Man (Daniel Garcilazo) organizaron una campaña solidaria para ayudarlo con dinero y donaciones de sangre.
Gorutta Jones fue uno de los personajes más queridos del programa creado por Eduardo Husni que se emitió entre 2006 y 2010. Con su imponente físico de más de dos metros y 140 kilos, máscara verde y amarilla, casco blanco y bastón de hockey, se convirtió en favorito del público a pesar de haber sido creado como villano.
Llegó a coronarse campeón del programa tras vencer a McFloyd y vivió momentos inolvidables, como subir a la cuerda del Luna Park ante 12 mil personas.
Su muerte se suma al reciente fallecimiento de Pablo Más Albert (Teniente Murphy), ocurrido solo cuatro días antes, generando un profundo luto en la comunidad de 100% Lucha.Vicente Viloni y Hip Hop Man ya lanzaron una nueva colecta para cubrir los gastos del sepelio.