Volver | La Tecla Photoshop 26 de junio de 2026 TRISTEZA INFINITA

100% Lucha de luto: murió Sergio Carelli, el recordado Gorutta Jones

Su muerte se produce apenas cuatro días después del fallecimiento de otro ícono del ciclo, el Teniente Murphy

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