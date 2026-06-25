Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 INVERSIÓN MULTIMILLONARIA

Una molienda récord en el mundo se instalará en la provincia de Buenos Aires

Una empresa invertirá 400 millones de dólares para crear en Bahía Blanca la mayor planta de molienda de girasol en el mundo. Kicillof y Rodríguez se reunieron con sus directivos para ultimar detalles.

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