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Jueves, 25 junio 2026
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INVERSIÓN MULTIMILLONARIA

Una molienda récord en el mundo se instalará en la provincia de Buenos Aires

Una empresa invertirá 400 millones de dólares para crear en Bahía Blanca la mayor planta de molienda de girasol en el mundo. Kicillof y Rodríguez se reunieron con sus directivos para ultimar detalles.

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Una molienda récord en el mundo se instalará en la provincia de Buenos Aires
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Una multinacional instalará en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bahía Blanca, lo que será la mayor planta de molienda de girasol del mundo, con una inversión de 400 millones de dólares.

Se trata de la Louis Dreyfus Company (LDC), que ya tiene operaciones en esa ciudad del sudeste bonaerense y que anunció la multimillonaria inversión en una reunión mantenida ayer con el gobernador Axel Kicillof y el ministro provincial de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

La planta, que se construirá dentro del predio que LDC ya tiene en el puerto bahiense, tendrá la capacidad de moler hasta 4000 toneladas diarias de semillas de girasol y procesará, además, soja, colza y camelina.

Kicillof y Rodríguez se encontraron con directivos de la compañía para conversar sobre cuestiones de logística y sobre el potencial de las cadenas de valor de las oleaginosas en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto permitirá aumentar la producción de aceites y harinas para la exportación y también producir insumos para biocombustibles, gracias al procesamiento de colza y camelina.
 

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