Wanda Nara acusó a Mariana Fabbiani de violencia

En medio de su guerra judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara llamó en vivo al programa El Diario de Mariana (América TV) y protagonizó un fuerte cruce con la conductora Mariana Fabbiani.



La mediática había ingresado al ciclo para referirse al estado de salud de su hija mayor, pero rápidamente cambió el tono y lanzó duras críticas al aire. Wanda reprochó el lugar que el programa le otorgó a las abogadas del futbolista y especialmente a Elba Marcovecchio, a quien acusó de generar violencia contra ella.“No me gustaría, Mariana, cruzarte en un evento y salir por el otro lado para no verte la cara, porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”, disparó Nara.



Luego, Fabbiani respondió que nunca la había tratado de mala madre.La tensión escaló cuando Wanda cuestionó la línea editorial del programa: “No entiendo por qué le dan tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia hacia una mamá”. Ante el reclamo de Fabbiani, Nara sentenció: “Me parece que siempre han sido violentas conmigo”.



La conductora defendió su espacio: “Tratamos el tema con la mayor seriedad posible. Además te hemos defendido un montón de veces, Wanda”, y remarcó que ni ella ni Wanda comparten la misma realidad.



El cruce se da en el marco de la fuerte disputa judicial y mediática que mantiene Wanda Nara con su exmarido Mauro Icardi por la custodia y la situación de sus hijas.