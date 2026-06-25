La resiliencia de Chiche Gelblung

Después de un mes en las sombras, internado en grave estado y con pronóstico reservado, el legendario periodista reapareció con una noticia inesperada: recibió el alta médica y mañana regresa al trabajo.
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Chiche Gelblung confirmó este miércoles su alta médica definitiva y su inminente regreso a los medios.
De esta manera, el periodista de 82 años se mostró de buen ánimo y anunció: “Hola, todo bien, por suerte. Sí, mañana ya empiezo a trabajar”.Gelblung atravesó un delicado cuadro de salud que comenzó con una trombosis en el tobillo, se agravó tras una caída en su casa que le provocó un golpe en el ojo izquierdo y derivó en una internación de casi 29 días en el Sanatorio Mater Dei.
Durante ese período, su pronóstico fue reservado: un médico le advirtió que “estaba golpeando las puertas del cielo”, y el equipo evaluó la posibilidad de amputarle una pierna. Finalmente, una exitosa cirugía vascular con colocación de dos stents evitó la amputación y permitió su recuperación.
Apenas días después de recibir el primer alta el 15 de junio, Gelblung debió ser reingresado preventivamente para controlar valores alterados, lo que generó nueva preocupación en su entorno. Superada esta instancia, el conductor recibió el visto bueno de sus médicos para retomar la actividad, aunque con estrictas recomendaciones: reducción de la carga horaria, controles periódicos y una rutina de baja intensidad.“Los médicos me autorizaron: a media máquina”, explicó Gelblung, quien ya cumplió un mes de reposo y enfatizó que su reincorporación será progresiva.
Durante su convalecencia permaneció en silla de ruedas y recibió el constante apoyo de su familia, colegas y televidentes.