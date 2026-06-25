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Tremendo golpe en Gran Hermano Generación Dorada

Yanina Zilli se cayó en vivo y fue atendida por los médicos mientras se definía la placa con 9 nominados

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Tremendo golpe en Gran Hermano Generación Dorada
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Un episodio de alta tensión se vivió este miércoles en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Durante la gala de nominación, Yanina Zilli sufrió un fuerte golpe en vivo cuando varios participantes corrieron desesperados para atender el teléfono dorado. En medio de la confusión, Zilli terminó en el piso visiblemente afectada, quejándose de dolor y diciendo “Me siento mal”.

De inmediato, el equipo médico del reality ingresó a la casa para asistirla. El momento generó gran preocupación tanto entre sus compañeros como en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó el video del accidente.Pese al incidente, la gala continuó y se definió la placa de nominados de la semana, una de las más numerosas de esta edición.

El líder Juan Carlos “JC” López sorprendió a todos al enviar directamente a placa a Charlotte Caniggia, argumentando que era una jugadora fuerte y una buena forma de “medirla”.La placa definitiva quedó conformada por: Andrea del Boca (sancionada), Campanita, Emanuel Di Goia, Cinzia Francischiello, Matías Hanssen, Manuel Ibero, Nenu López, Gisela “Yipio” Pintos y Charlotte Caniggia. Además, Emanuel Di Goia, tras atender el teléfono dorado, otorgó inmunidad a Sol Abraham.

Con nueve participantes en la cuerda floja y una convivencia cada vez más explosiva, la próxima eliminación promete ser una de las más importantes y reñidas de Gran Hermano Generación Dorada.

Por el momento se espera un parte médico oficial sobre el estado de salud de Yanina Zilli, quien ya había protagonizado fuertes cruces en las últimas semanas, como el reciente enfrentamiento a los gritos con Manuel Ibero por el uso del aire acondicionado.

La casa sigue al rojo vivo y el público no se pierde ni un segundo de esta edición cargada de estrategias, alianzas y emociones fuertes.

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