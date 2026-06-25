El desgarrador pedido de Lucas Trejo: “No sé nada de mi familia”

El futbolista argentino Lucas Trejo lanzó este jueves un desesperado pedido de ayuda a través de sus redes sociales para localizar a su familia, que permanece desaparecida tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela .Trejo, de 38 años y nacido en Córdoba, es defensor central del Club Sport Marítimo de La Guaira (Segunda División venezolana). Al momento de los sismos se encontraba concentrado con su equipo en Caracas, por lo que no estaba junto a su esposa Yanina Maranella ni a sus hijos Aarón y Ainhoa, quienes residían en un edificio de Playa Grande, La Guaira, una de las zonas más afectadas.“No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, publicó el jugador en sus cuentas oficiales, generando una inmediata ola de solidaridad en las redes.Con una extensa carrera internacional, Trejo ha jugado en España, Grecia, Perú, México, Colombia, Estados Unidos y varios equipos de la liga venezolana, donde se destacó como campeón del Torneo Apertura 2017 con Monagas SC y disputó la Copa Libertadores.En Argentina defendió las camisetas de Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto.La noticia se produce mientras las autoridades venezolanas reportan 164 muertos y más de 970 heridos por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, con intensos operativos de rescate en los edificios colapsados.