Los diputados debaten el proyecto de “Súper RIGI” enviado por el gobierno de Milei
La Cámara baja se dispone a darle media sanción a la iniciativa oficial para promover inversiones de más de 1000 millones de dólares en áreas tecnológicas no explotadas en el país, a cambio de generosos beneficios fiscales.
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El proyecto de “Súper RIGI” enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso de la Nación es debatido en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera poder aprobar la iniciativa, que ofrece pingües beneficios fiscales a empresas que realicen inversiones importantes en nuestro país.
Resistida por la oposición, la iniciativa oficial contaría, sin embargo, con los apoyos suficientes como para obtener la media sanción, y luego pasar al Senado, donde podría convertirse en ley.
El esquema propuesto por el gobierno libertario se ciñe a proyectos enmarcados en áreas experimentales o que no existan aún en la Argentina, que supongan inversiones de 1000 millones de dólares o más. Los beneficios consisten en una fuerte reducción del impuesto a las ganancias para esos proyectos y una alícuota reducida sobre los dividendos de acciones. También elimina los derechos de importación y exportación de maquinaria, insumos y los bienes producidos en los proyectos inscriptos. Limita el porcentaje que pueden cobrar las provincias en concepto de ingresos brutos y ofrece un período de 30 años de estabilidad normativa, es decir, de operación sin que cambien las reglas.
El “Súper RIGI” sigue la huella del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases que el gobierno logró hacer aprobar en el Congreso tras mucho debate, y que otorga beneficios fiscales a las empresas que inviertan grandes sumas en proyectos en nuestro país. Esta nueva norma establece beneficios aun mejores para inversiones multimillonarias.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof rechazó adherir al RIGI pero envió a la Legislatura su propio proyecto para crear el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), con requisitos diferentes para obtener los beneficios fiscales. Este año se reglamentó la norma y, según el gobierno provincial, ya hay tres proyectos comprometidos a través de este “RIGI bonaerense” por un total aproximado de 2700 millones de dólares.