Volver | La Tecla Nacionales 24 de junio de 2026 HACIA LA MEDIA SANCIÓN

Los diputados debaten el proyecto de “Súper RIGI” enviado por el gobierno de Milei

La Cámara baja se dispone a darle media sanción a la iniciativa oficial para promover inversiones de más de 1000 millones de dólares en áreas tecnológicas no explotadas en el país, a cambio de generosos beneficios fiscales.

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