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GIRO INESPERADO

Citan a declarar a Elisa Carrió por el caso Loan

Es por sus afirmaciones públicas sobre una supuesta conversación privada con el entonces gobernador Valdés. También citaron a un abogado y un periodista.

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Citan a declarar a Elisa Carrió por el caso Loan
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En una llamativa derivación del juicio oral por la desaparición del pequeño Loan Peña, en Corrientes, el tribunal que lleva adelante las audiencias citó a prestar declaración a la ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a “Lilita” a raíz de declaraciones públicas en las que la dirigente afirmó que el entonces gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, le había dicho en una conversación privada: “A alguien había que quebrar”.

Carrió interpretó esos supuestos dichos de Valdés como un indicio de coacción para que la causa avanzara rápidamente.

Además de a la exdiputada, el tribunal citó a declarar como testigos al abogado José Fernández Codazzi y al periodista Javier Ponzone.

Los tres requerimientos obedecen a un pedido de Mónica Chirivín, abogada de Laudelina Peña, imputada en el caso junto a otras personas. Laudelina se negó hoy a ampliar su declaración indagatoria, contrariamente a lo que había anticipado su defensora.

La supuesta conversación entre Carrió y Valdés se habría producido luego de que el entonces gobernador publicara en X (antes Twitter) un texto en el que celebraba avances en el caso Loan a partir de los dichos de Laudelina Peña, ahora acusada en el expediente.
 

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