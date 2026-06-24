Volver | La Tecla Nacionales 24 de junio de 2026 GIRO INESPERADO

Citan a declarar a Elisa Carrió por el caso Loan

Es por sus afirmaciones públicas sobre una supuesta conversación privada con el entonces gobernador Valdés. También citaron a un abogado y un periodista.

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