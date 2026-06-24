Citan a declarar a Elisa Carrió por el caso Loan

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En una llamativa derivación del juicio oral por la desaparición del pequeño Loan Peña, en Corrientes, el tribunal que lleva adelante las audiencias citó a prestar declaración a la ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a “Lilita” a raíz de declaraciones públicas en las que la dirigente afirmó que el entonces gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, le había dicho en una conversación privada: “A alguien había que quebrar”.
Carrió interpretó esos supuestos dichos de Valdés como un indicio de coacción para que la causa avanzara rápidamente.
Además de a la exdiputada, el tribunal citó a declarar como testigos al abogado José Fernández Codazzi y al periodista Javier Ponzone.
Los tres requerimientos obedecen a un pedido de Mónica Chirivín, abogada de Laudelina Peña, imputada en el caso junto a otras personas. Laudelina se negó hoy a ampliar su declaración indagatoria, contrariamente a lo que había anticipado su defensora.
La supuesta conversación entre Carrió y Valdés se habría producido luego de que el entonces gobernador publicara en X (antes Twitter) un texto en el que celebraba avances en el caso Loan a partir de los dichos de Laudelina Peña, ahora acusada en el expediente.