Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2026 ¿QUÉ PIENSAN?

Corte la bocha: quieren limitar el uso de IA en la Justicia bonaerense

El máximo tribunal provincial puso en consulta pública un proyecto de reglamento para el uso responsable de estas herramientas. Buscan evitar que reemplacen a los humanos en la toma de decisiones.

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