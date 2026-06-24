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Corte la bocha: quieren limitar el uso de IA en la Justicia bonaerense

El máximo tribunal provincial puso en consulta pública un proyecto de reglamento para el uso responsable de estas herramientas. Buscan evitar que reemplacen a los humanos en la toma de decisiones.

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Corte la bocha: quieren limitar el uso de IA en la Justicia bonaerense
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La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires busca reglamentar el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la Justicia bonaerense, buscando evitar que los algoritmos reemplacen al razonamiento humano en la toma de decisiones.

Con este fin, la Corte creó una Comisión de Gobernanza y Uso de IA y puso en consulta pública un proyecto de reglamento para el uso responsable de estas tecnologías en el ámbito judicial.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en el país, y permanecerá hasta el 7 de agosto en consulta participativa, para recabar las opiniones al respecto de todos los interesados.

Se espera que jueces, fiscales, funcionarios, colegios profesionales, universidades y otros actores expresen sus puntos de vista y brinden sugerencias sobre el uso de estos algoritmos en el trabajo judicial, a través de un formulario habilitado en el sitio Web de la propia Corte.

El máximo tribunal bonaerense señaló que sistemas judiciales de otras partes del mundo ya están empleando la IA para gestionar procesos, analizar datos y sistematizar la jurisprudencia, pero advirtió sobre los peligros que entraña su uso indiscriminado.

La Corte advirtió que los jueces y funcionarios judiciales seguirán siendo responsables de todas las decisiones que tomen, aunque utilicen algoritmos inteligentes para arribar a ellas, y que no se podrá delegar en sistemas informáticos la valoración de pruebas o el razonamiento jurídico para sentencias y resoluciones.

El tribunal también prohibió tajantemente a sus propios integrantes usar chatbots de IA, como ChatGPT, para tratar investigaciones en curso o información judicial sensitiva, ya que esos datos podrían ser usados para entrenar a la propia IA fuera del control de la Justicia.
 

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