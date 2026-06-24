Volver | La Tecla Nacionales 24 de junio de 2026 CONGRESO

El Gobierno pagará USD 171 millones a los dos últimos “buitres” del default de 2001

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo alcanzado con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, los dos últimos fondos que mantenían reclamos judiciales activos contra la Argentina. La medida permite levantar las cautelares que afectaban activos soberanos en el exterior

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