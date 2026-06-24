La UCR renovó autoridades en Bahía Blanca y salió a pegarle a Kicillof

SENADO BONAERENSE

La interna del PJ estalló en la rentrée: Berni y Magario, con el cuchillo entre los dientes El ex ministro de Seguridad y la presidenta del cuerpo se cruzaron varias veces y calentaron la sesión. El ex intendente de José C. Paz no logró ayer incluir sus iniciativas en Labor Parlamentaria para que sean tratados sobre tablas, y en la sesión de esta tarde volvió con el tema. Reclamó por sus proyectos y apuntó a Kicillof por no recorrer el Conurbano. Tras agotar su tiempo para el uso de la palabra, vio como le cortaron el micrófono. Berni, del lado del alcalde, criticó a Magario por los meses sin sesionar.