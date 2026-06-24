Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2026 TRABADO

Consejeros de Magistratura: el PRO se contagió del oficialismo y solo votaron a algunos

El cuerpo no logró definir sus representantes por diferencias a la hora de los apellidos. Los cañones apuntan al oficialismo y a la oposición, obligando a un cuarto intermedio para retomar el camino del consenso. Al regreso, se votó de forma parcial por discrepancias en ambos bandos.

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir