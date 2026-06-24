Consejeros de Magistratura: el PRO se contagió del oficialismo y solo votaron a algunos
El cuerpo no logró definir sus representantes por diferencias a la hora de los apellidos. Los cañones apuntan al oficialismo y a la oposición, obligando a un cuarto intermedio para retomar el camino del consenso. Al regreso, se votó de forma parcial por discrepancias en ambos bandos.
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Luego de varios meses de letargo, el Senado bonaerense volvió a sesionar, con una agenda que contó con algunos temas de calado y otros que se fueron acumulando desde comienzos de año.
Uno de los ítems pendientes fue la designación de los representantes de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura, que volvió a poner sobre la mesa las disputas internas en el seno del oficialismo, aunque también en las filas opositoras.
Como informó La Tecla.info, Fuerza Patria entró en un tironeo por los apellidos en su tarea de definir los cuatro representantes. Hasta este mediodía sonaron los nombres de Sergio Berni, Marcelo Feliú y Fernando Coronel -suplente-, los tres abogados de la bancada, un requisito que marca la normativa aunque se pusieron a consideración interpretaciones para designar al restante miembro, para lo cual se barajó el del diputado kicillofista Mariano Cascallares.
Sin embargo, sólo fueron ratificados Berni y Coronel como suplente, quedando pendiente la designación del otro representante de la mayoría, que serían Cascallares o Feliú.
Por el lado de la oposición también hubo ruido: el cuerpo dio el OK para que la libertaria María Luz Bambaci sea la representante de la oposición, aunque no hubo acuerdo para que el pergaminense Juan Manuel Rico Zini, del PRO, la secunde.
Versiones hablan de un veto por parte del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, en tándem con Guillermo Montenegro, ya que el legislador está enrolado en el sector de Jorge Macri.
Así, tras algunos desencuentros, el presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, pidió un cuarto intermedio para retomar el camino del diálogo y poder cumplir con la designación de consejeros. "Firmaron todos los presidentes de bloque excepto Berni, que no lo quiso firmar", aseguró un legislador opositor a este medio.
Al regreso, sólo se pudo realizar una votación parcial de los nuevos consejeros.