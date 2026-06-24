La oposición y el PRO quisieron colar la interpelación a Adorni, pero no pudieron

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La oposición intentó esta tarde colar el pedido de interpelación al jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en la sesión que tiene lugar en la Cámara de Diputados, pero no alcanzó la mayoría especial necesaria, a pesar del sorpresivo apoyo del PRO, aliado del gobierno de Javier Milei.
El intento naufragó a pesar de que hubo mayoría de votos para habilitar el tratamiento. Con 122 votos a favor y 108 en contra, no fue suficiente para llegar a la mayoría agravada necesaria para que el tema fuera puesto en consideración en el pleno.
La moción fue presentada por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Y fue apoyada por el bloque presidido por Cristian Ritondo. Pero los votos, igual, no dieron.
El PRO argumentó que el naufragio del intento por meter en el temario la interprelación demuestra que el acuerdo que los amarillos y otros bloques hicieron con el gobierno libertario para que el tema pase a comisiones en lugar de ser tratado directamente era el camino correcto.
“LOS NÚMEROS HABLARON: DATO MATA RELATO. Hoy quedó confirmado lo que advertimos desde el primer día: no estaban los votos para aprobar el apartamiento de reglamento y forzar la interpelación sin pasar por comisión. Fueron 122 votos a favor y 108 en contra, lejos de los necesarios. El PRO votó a favor. Aun así, no alcanzó. Por eso ayer no bajamos al recinto: no para defender a Adorni, sino porque el resultado iba a ser exactamente este. Un show político sin consecuencias”, fue el extraño razonamiento esgrimido por el partido fundado por Mauricio Macri a través de un posteo en redes.
La oposición busca someter a interpelación al alto funcionario por los fuertes cuestionamientos a las explicaciones que dio sobre el drástico crecimiento de su patrimonio y los lujosos gastos que viene haciendo desde que es funcionario público. El tema es investigado por la Justicia.