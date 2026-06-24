Volver | La Tecla Nacionales 24 de junio de 2026 INESPERADO

La oposición y el PRO quisieron colar la interpelación a Adorni, pero no pudieron

El “lilito” Ferraro intentó forzar el tratamiento en la sesión de hoy luego de que se cayera la de ayer. Sorpresa: los amarillos apoyaron la idea. Hubo mayoría, pero no llegaron.

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