Los destinos que desafían los límites de la aventura

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Ideal para mayo o agosto, Groenlandia, la isla más grande del mundo, es un destino para conquistar. Navegar en kayak entre icebergs, realizar trekking sobre glaciares, observar auroras boreales y recorrer sus poblaciones forman parte de la experiencia en esta enorme isla donde gran parte de su territorio está cubierto de hielo. Atrae a viajeros interesados en turismo de naturaleza y aventura. Este viaje requiere planificación, ya que no existen carreteras que conecten las ciudades. Los vuelos desde Argentina parten desde los USD 2.800.
En Venezuela, el Salto del Ángel es la cascada más alta del mundo, con un kilómetro de caída libre. Es la estrella del Parque Nacional de Canaima y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Representa un tesoro ecológico en plena selva venezolana.
En China, en el Parque Nacional de Zhangjiajie, se encuentra el puente de vidrio más extremo del mundo. Con 430 metros de largo y suspendido a más de 300 metros de altura, combina ingeniería, turismo y aventura. Construido con hormigón y 99 paneles de vidrio transparente, soporta el peso de hasta 8.000 visitantes diarios. Permite observar el vacío y disfrutar de impresionantes vistas de las formaciones rocosas que inspiraron películas y videojuegos. El parque cuenta además con una plataforma de puenting y el columpio más largo de Asia. Un vuelo ida y vuelta desde Argentina, con escalas en Europa o Medio Oriente, parte desde los USD 2.900.
El río Amazonas, un reservorio vital de agua dulce, tiene 7.062 kilómetros de longitud y atraviesa Perú, Brasil y Colombia a través de sus afluentes. Es reconocido como el río más largo del mundo y contiene una quinta parte del agua dulce del planeta. En algunos tramos alcanza hasta 48 kilómetros de ancho. Uno de los accesos turísticos más utilizados se encuentra en el río Cuieiras, cerca de Manaos, entre el Parque Nacional de Anavilhanas y el Parque Estadual Rio Negro.
En la República Checa, el Castillo de Praga domina la capital desde el siglo IX. Ocupa 570 metros de largo e incluye palacios, museos, jardines, la catedral de San Vito, la basílica de San Jorge, el Callejón del Oro, una cervecería y hasta un viñedo. Residencia histórica de reyes y actual sede presidencial, es uno de los símbolos más importantes del país.
También en el Parque Nacional de Zhangjiajie, en China, se destaca el Bailong, el ascensor exterior más alto del mundo. Construido sobre un acantilado, alcanza los 326 metros y conecta la base con la cima en solo dos minutos. Sus cabinas permiten observar los impresionantes pilares rocosos del parque durante el ascenso. Cada elevador puede transportar hasta 48 personas e inspiró escenas de la película Avatar.
Estos destinos desafiantes invitan a descubrir maravillas naturales, históricas y de ingeniería que marcan récords mundiales y ofrecen experiencias únicas para los viajeros aventureros.