Volver | La Tecla Photoshop 27 de junio de 2026 NOVEDAD

Shrek 5 revela su primer tráiler

Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retoman sus icónicos roles, mientras Zendaya se suma como la voz de Felicia, la hija de Shrek y Fiona. La película promete expandir la familia del ogro verde con humor ácido y nuevas aventuras

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir