27 de junio de 2026
NOVEDAD
Shrek 5 revela su primer tráiler Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retoman sus icónicos roles, mientras Zendaya se suma como la voz de Felicia, la hija de Shrek y Fiona. La película promete expandir la familia del ogro verde con humor ácido y nuevas aventuras ¡El pantano está de vuelta! DreamWorks Animation y Universal Pictures presentaron el primer tráiler de Shrek 5, la esperada quinta entrega de la saga del ogro más querido del cine. En las imágenes se puede ver a Shrek, Fiona y Burro junto a sus tres hijos: Fergus, Farkle y la nueva incorporación Felicia, a quien pone voz Zendaya. Por su parte, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a sus icónicos personajes, acompañados por las voces de Marcello Hernández y Skyler Gisondo como los hermanos varones. La película promete más humor irreverente, aventuras familiares y los clásicos guiños que hicieron famosa a la franquicia. Vale mencionar que Shrek 5 tiene fecha de estreno prevista para verano de 2027.