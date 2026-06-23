El hijo de Liam Payne hereda la fortuna



Bear Grey Payne, de 9 años, se convierte en el único beneficiario de la fortuna de su padre, el exmiembro de One Direction Liam Payne.



Según documentos judiciales, el niño heredará la totalidad del patrimonio valorado en casi 28 millones de dólares.



Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 al caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina, sin dejar testamento. Por eso, la herencia se distribuye según las leyes de sucesión intestada del Reino Unido, que designan a su único hijo como heredero universal.



Cheryl Tweedy, madre de Bear y exintegrante de Girls Aloud, junto con el abogado Richard Bray, fueron nombrados administradores del patrimonio. Este incluye una casa de cinco habitaciones en Inglaterra valorada en más de 4 millones de dólares. Parte de los fondos ya puede utilizarse para el mantenimiento, educación y cuidado del niño, mientras que la mayor parte quedará en un fideicomiso hasta que cumpla la mayoría de edad.



La expareja de Payne al momento de su muerte, la influencer Kate Cassidy, no reclamará ninguna porción de la herencia.Esta decisión judicial confirma que todo el patrimonio del artista, quien siempre se mostró muy dedicado a su hijo, quedará en manos de Bear.