Tenis íntimo con los astros del Grand Slam

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El tenis de élite ya no es solo para profesionales. Una nueva ola de experiencias de lujo permite a los aficionados compartir cancha con verdaderas leyendas del Grand Slam.
Estas clínicas privadas combinan entrenamientos de alto nivel en resorts cinco estrellas con momentos exclusivos que van mucho más allá del deporte: acceso ilimitado a canchas, spas de recuperación, gastronomía gourmet y veladas privadas con íconos del tenis.
Uno de los referentes europeos es el Forte Village Resort en Cerdeña, Italia. Este lujoso complejo mediterráneo cuenta con 13 canchas de arcilla y una academia dirigida por Rocco Loccisano. Durante la temporada alta, de mayo a noviembre, recibe a campeones como Pat Cash (Wimbledon 1987), Albert Costa (Roland Garros 2002) y Emilio Sánchez.
Los huéspedes participan en clínicas técnicas, sesiones tácticas y torneos impartidos directamente por estas leyendas.Los paquetes incluyen alojamiento en villas o suites de lujo, pensión completa con restaurantes de alta cocina y acceso total a playas privadas, piscinas y spa. Una semana con clínicas especiales oscila entre 3.000 y 8.000 euros por persona, según el nivel de interacción con los campeones.
Las cenas privadas con las leyendas están disponibles en paquetes VIP y se realizan en entornos íntimos para un máximo de diez personas.
Las fechas con estrellas se reservan con varios meses de antelación. En Mallorca y el Caribe opera la Vilas Tennis Academy, inspirada en Guillermo Vilas. En el resort Ocean El Faro de Punta Cana, República Dominicana, se ofrecen camps durante todo el año.
Los participantes entrenan entre dos y cuatro horas diarias en canchas de arcilla roja con coaches certificados en la metodología Vilas.
Los paquetes semanales parten desde USD 2.450 por persona en ocupación doble e incluyen junior suite, todas las comidas, traslados desde el aeropuerto y entrenamiento completo con análisis de video, preparación física y torneos internos.
Otras experiencias premium son las que organiza LUX Tennis en resorts como One&Only Palmilla en México, Patina Maldives o Villa d’Este en Italia. Han contado con la participación de Martina Hingis, quien imparte lecciones privadas y clínicas grupales.
Los paquetes completos suelen superar los 12.000 USD por semana. La experiencia más exclusiva se vive en Necker Island, la isla privada de Richard Branson en las Islas Vírgenes Británicas, donde se realiza el Necker Cup con leyendas como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Björn Borg, Martina Navratilova y Juan Martín del Potro. El alquiler completo de la isla puede superar los 100.000 USD. También destaca la Rafa Nadal Academy en Mallorca, donde se entrena con el equipo oficial del 22 veces campeón de Grand Slam.